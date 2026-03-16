|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. marca 2026
Vedúceho slovenskej výpravy potešili výsledky: Prekonali sme cieľ
V medailovej bilancii obsadilo Slovensko 26. pozíciu, na pódium sa v troch prípadoch dostala paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová.
Zdieľať
Vedúceho slovenskej výpravy na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026 Tomáša Vargu potešil zisk celkovo troch medailí a zároveň verí, že dianie v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude pozitívnym impulzom do ďalšieho paralympijského cyklu.
V medailovej bilancii obsadilo Slovensko 26. pozíciu, na pódium sa v troch prípadoch dostala paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. Vždy to bolo na bronzový stupienok, 20-ročnej reprezentantke Slovenska sa to podarilo v zjazde, super-G a slalome. „Myslím si, že som spokojný. Niektorí športovci nás milo prekvapili, niektorí možno mali väčšie očakávania. Cieľ, ktorý sme si dali, boli dve medaily, čo sa podarilo. Dokonca sme to prekonali. Športoviská boli dobre pripravené, jediný zásadný problém bol v nedeľu kvôli snehovým podmienkam. Celkovo bola športová časť zvládnutá veľmi dobre,“ zhodnotil Varga.
Podobne ako prednedávnom zimné olympijské hry, tak aj ZPH rozdelili do viacerých dejísk, takže logistika zohrávala svoju úlohu. „Hlavné bolo riešiť operatívu. Nemôžem povedať, že by všetko dokonale fungovalo napríklad v doprave, niekedy sa ľudia proste nevedeli dostať vtedy, keď to potrebovali. To bolo asi najdôležitejšie s ohľadom na vzdialenosti. Našťastie, nebolo potrebné urobiť až toľko ciest, pretože všetky tri dediny fungovali. Najmenej zvládnutá bola asi doprava. Najviac asi prekvapilo počasie na úvod, keďže svietilo slnko. Najpríjemnejšia bola podľa mňa atmosféra. Síce to bolo rozdelené do troch dedín, čo z časti vnímam negatívne, lebo sa stráca niečo také ako hry. Je to totiž svetovo najvýznamnejšie podujatie v rámci zimných parašportov. Pre niektorých to bolo aj smutné, že tam boli niekde úplne sami,“ vyjadril sa vedúci slovenskej výpravy.
Slovensko malo ako jediná krajina dvoch úplne nevidiacich paraalpských lyžiarov - Mareka Kubačku a Viktóriu Balážovú. Obaja boli svojimi výkonmi veľkými osobnosťami na zjazdovke v talianskej Tofane. „Chodia za nami ďaleko väčšie krajiny a s väčšími možnosťami ako sme my. My sme jediná krajina, ktorá má v paraalpskom lyžovaní dvoch úplne nevidiacich lyžiarov. To je veľká vec, že sa nám to podarilo. Pevne verím, že budeme pokračovať a stále budeme efektívni v hľadaní nových športovcov. To je podľa mňa kľúč. Myslím si, že máme veľmi veľa šikovných ľudí na Slovensku, či už v športe zdravotne znevýhodnených alebo ostatnom športe. Je len problém identifikovať ich. Ak sa nám ich podarí prilákať, aby boli súčasťou športovej komunity, ktorá je podľa mňa úžasná, tak môžeme byť úspešní aj do budúcna,“ uviedol Varga.
Miláno a Cortina d'Ampezzo boli zo slovenského pohľadu istou generačnou obmenou, pre viacerých členov výpravy to bola vôbec premiérová účasť na ZPH. Potešujúci je fakt, že projekt Slovenského paralympijského výboru (SPV) Hľadáme talenty, dokáže prinášať do športu zdravotne znevýhodnených nové tváre. „Je to podľa mňa úplný kľúč. Minimálne v paraalpskom lyžovaní sú to v podstate všetci, čo vzišli z tohto projektu. Keď budeme hovoriť o nových športovcoch, tak sú tu ďalší, ktorí ich môžu nasledovať. Projekt je pre nás úspešný a absolútne kľúčový. Vieme, že niektorí nemali na pódiové umiestnenia na týchto ZPH, ale ja verím, že o štyri roky budú mať aj oni inú predstavu a budú sa vedieť lepšie pripraviť,“ vyhlásil Varga.
Dalo by sa povedať, že súbežne so záverečným ceremoniálom odštartoval už nový paralympijský štvorročný cyklus. Pomôcť k lepším podmienkam pre slovenských športovcov by mohla avizovaná realizácia športového centra pre parašportovcov a deafšportovcov. Športovci v ňom budú mať profesionálne podmienky a mzdu, aby sa mohli naplno venovať športu. Centrum bude podporovať športovcov v troch kategóriách - vrcholoví, výkonnostní a perspektívni s rozdielnym finančným ohodnotením. K oznámeniu tohto kroku prišlo tesne pred začiatkom ZPH. „Na rezortnom centre pracujeme dlho. V predchádzajúcom roku sa nám podarilo dohodnúť s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, že by do toho s nami išli. Je tam množstvo práce, ktorú ešte treba urobiť a procesov, ktoré je potrebné nastaviť, aby to k 1. januáru mohlo vzniknúť a vedeli sme zamestnať prvých profesionálnych športovcov. Teším sa na to, myslím si, že to môže byť pre nás okamih, v ktorom sa dokáže obrátiť trend, že medailových pozícií ubúda. Na základe tohto budeme možno opäť medzi tými najlepšími,“ uzatvoril vedúci slovenskej výpravy hodnotenie na ZPH 2026.
