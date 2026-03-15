Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Chcelo sa mu plakať. Tínedžer Antonelli pretavil pole position do premiérového triumfu v seriáli F1 – VIDEO, FOTO
15.3.2026 (SITA.sk) - Taliansky tínedžer Kimi Antonelli sa na nedeľňajšej Veľkej cene Číny dočkal svojho premiérového triumfu v rámci motoristickej formuly 1. Na okruhu v Šanghaji triumfoval pred tímovým kolegom z Mercedesu Georgeom Russelom a Lewisom Hamiltonom, ktorý si zasa pripísal na konto premiérové pódiové umiestnenie vo farbách Ferrari.
Devätnásťročný Antonelli sa deň predtým stal najmladším pretekárom v histórii F1, ktorý si vybojoval pole position. Túto výhodnú pozíciu napokon pretavil v nedeľňajších pretekoch na triumf. Na začiatku síce na chvíľu stratil vedenie, ale akonáhle sa dostať späť do čela, ovládol tempo a došiel do cieľa s viac ako päťsekundovým náskokom pred Russellom.
„Nemám slov, úprimne povedané, idem sa rozplakať,“ povedal Antonelli a zadržiaval slzy. „Ďakujem tímu, že mi pomohol dosiahnuť tento sen.“
V podaní Antonelliho to v Číne bola takmer bezchybná jazda. Výnimkou bol akurát moment z predposledného kola, keď skoro vybočil z trate. Russell, ktorý bol v úvode lídrom šampionátu, nešetril slovami chvály na svojho mladého tímového kolegu.
„Veľká gratulácia Kimimu, pretože je vždy veľmi výnimočné vyhrať prvé svoje preteky,“ povedal Russell, ktorého náskok Antonelli znížil na rozdiel štyroch bodov.
Talian nahradil v Mercedese Lewisa Hamiltona, ktorý vedľa neho stál v preňho špeciálnej chvíli. „Som za teba taký šťastný, kamarát. Je mi cťou, že s tebou môžem zdieľať tento moment. Veľká gratulácia Mercedesu,“ povedal Hamilton.
Kým spomenutá trojica bude na tohtoročný Šanghaj spomínať v dobrom, u iných pretekárov to tak nebude. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen pokračuje v zlom štarte Red Bullu do novej sezóny, a v Číne dostal v 46. kole pokyn, aby svoj monopost odstavil.
Na rozdiel od pretekárov McLarenu si však aspoň zajazdil. Aktuálny majster sveta Lando Norris a Oscar Piastri sa nedostali na štart. Norrisov monopost mal problémy s elektrinou a ani ho nevytiahli na štartovací rošť. Piastriho auto sa tam síce na krátky čas objavilo, ale o niekoľko minút neskôr ho s iným problémom odtlačili do garáže.
V F1 teraz nasledujú preteky v japonskej Suzuke, ktoré sa uskutočnia počas posledného marcového víkendu. Potom však bude v kalendári viac ako mesačná medzera - na apríl naplánované preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii pre bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe zrušili.
Always believe in yourself! ????????
There's no doubting Kimi's talents after his sensational Shanghai win ????#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/weng63heEo
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Hamilton: Veľká gratulácia Mercedesu
KIMI ANTONELLI WINS FOR THE FIRST TIME!! ????????
WHAT A DRIVE! ????????#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/7qIcxU9pss
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Verstappen skončil v 46. kole
It was a rather special podium in Shanghai! ????❤️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/5GTKBILwrS
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Run! Just run... ????
Although no-one could catch Kimi on-track, it was a different matter at the team photo! ????????#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/tISAGSKEyl
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
"This one is dedicated to my Mum" ????
Ollie Bearman dedicates his impressive P5 finish on Mother's Day! ❤️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/7m8ujJXtCI
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
