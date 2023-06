Marek Hamšík ukončí kariéru. Žil som si svoj sen, hovorí

Úžasných devätnásť rokov

Futbalista roka

Láska, vášeň a robota

1.6.2023 - Niekdajší kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík po sezóne 2022/2023 definitívne ukončí aktívnu kariéru.Tridsaťpäťročný stredopoliar sa vlani oficiálne rozlúčil s národným tímom, za ktorý odohral rekordných 136 zápasov a strelil v nich 26 gólov. Vo štvrtok na svojom webe informoval, že sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec. Aktuálne hráva za turecký Trabzonspor , s ktorým získal v minulom ročníku svoj premiérový ligový titul v kariére."Žil som si svoj sen. Začal som v klube Jupie ako štvorročný a po aktuálnej sezóne končím s mojou futbalovou kariérou. Bolo to úžasných devätnásť rokov profesionálnej kariéry. Slovan, Brescia, Neapol, Ta-lien, Göteborg a Trabzonspor. Viac ako sedemsto súťažných zápasov v kluboch, skoro stoštyridsať duelov za národný tím Slovenska a veľa strelených gólov. Ako malý chlapec som sníval iba o tom a predstavoval som si, že budem mať raz úspešnú futbalovú kariéru na najvyššej úrovni. Do bodky som si to splnil," uviedol rodák z Banskej Bystrice na svojej webovej stránke.Marek Hamšík odohral záverečný duel v drese Slovenska 20. novembra 2022 proti Čile (0:0). S Trabzonsporom sa stal v sezóne 2021/2022 majstrom Turecka, získal aj Turecký superpohár a zahral si s tímom v skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023.Dostal tiež ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča v najvyššej tureckej súťaži za minulý ročník. V ankete Futbalista roka 2022 na Slovensku skončil tretí za Milanom Škriniarom Stanislavom Lobotkom . Rekordný 8-násobný víťaz ankety sa v najlepšej trojke ocitol po šestnásty raz v sérii.Hneď v úvode roka 2023 sa Hamšík dočkal ďalšej veľkej pocty. Od prezidentky Zuzany Čaputovej si prevzal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.Hamšík zanechal najvýraznejšiu stopu v talianskom klube SSC Neapol , v ktorom momentálne pôsobí Lobotka."Futbal bol moja láska, vášeň a robota, ktorej som vždy odovzdal všetko. Ďakujem všetkým klubom, v ktorých som pôsobil a pre ktoré som sa vždy snažil odovzdať moje maximum. Špeciálne poďakovanie patrí mojej rodine a najbližším kamarátom, ktorí boli toho súčasťou. Vždy stáli pri mne a boli mi oporou. Samozrejme, veľké ďakujem patrí mojim fanúšikom, ktorí ma povzbudzovali a milovali. Vždy som si to strašne cenil a patrí vám môj obrovský rešpekt," dodal.