Marek Hamšík nechýba v slovenskom tíme na ME vo futbale. Čo si praje pred šampionátom?

3.6.2021 - Slovenskú futbalovú reprezentáciu v nedeľu čaká generálka na blížiace sa majstrovstvá Európy vo Viedni proti domácim Rakúšanom, potom už Slováci naberú smer Petrohrad.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča v Rusku odohrajú súboje E-skupiny proti Poliakom (14. 6.) a Švédom (18. 6.), neskôr ich v španielskom meste Sevilla čaká duel aj proti Španielom (23. 6.).Aj keď pred Slovákmi je ešte spomenutý súboj proti rakúskemu súperovi, od stredy je známa ich záverečná nominácia na kontinentálny šampionát. V súlade s očakávaniami v nej nechýba skúsený stredopoliar a kapitán národného tímu Marek Hamšík."Čakali sme všetci spolu. Sedeli sme celý tím pokope, veď navyše bolo aj čo oslavovať. Miško Ďuriš mal v ten deň narodeniny a Peki (Pekarík, pozn.) odohral stý zápas v reprezentácii," opísal Hamšík chvíle, keď trénerský štáb dolaďoval záverečnú nomináciu.Na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tiež prezradil, že po zverejnení kádra pre ME sa nezhováral s hráčmi, ktorí sa do výberu nedostali: "Nie, nerozoberali sme to. Je to úloha trénera a my hráči to rozhodnutie musíme akceptovať. Určite by som však nechcel byť v koži chalanov, ktorí už s nami teraz nepokračujú. Musí to byť veľmi nepríjemné."Podobné chvíle napätia pred veľkým turnajom absolvoval 33-ročný banskobystrický rodák už tretíkrát. Predtým aj pred MS 2010 v JAR a ME 2016 vo Francúzsku."Je to iné v tom, že teraz mám viac skúseností. Viem, čo nás čaká. Za seba môžem povedať, že som veľmi rád, že tu môžem byť," pokračoval aktuálne hráč švédskeho tímu IFK Göteborg.Hamšík sa k reprezentácii pripojil napriek zdravotným problémom s lýtkom. "Cítim sa čoraz lepšie. Stále to však ešte nie je stopercentné, a preto musím byť opatrný," poznamenal. Pripojil aj svoje prianie pred ME z pozície kapitána."Želám si, aby sa nám už nestalo to, čo Davidovi (Strelcovi, pozn.). Teda nech sa nám vyhýbajú zranenia a aby sme predviedli okulahodiaci futbal tak, aby bol slovenský fanúšik spokojný,“ dodal 126-násobný reprezentant Slovenska.