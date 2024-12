Massive Attack na Pohode 2025: Trip-hopové legendy prídu do Trenčína s takmer dvojhodinovým setom

Tešiť sa môžeme na takmer dvojhodinový set plný hitov ako Teardrop, Unfinished Sympathy, či Karmacoma. Vystúpenie Massive Attack na budúcoročnej Pohode potvrdili organizátori festivalu dnes vo vysielaní Rádia_FM.

„Pohoda rada plní sny... aj tie moje. Verím, že potvrdenie Massive Attack je splneným snom pre mnohých ľudí. Štvrtkový večer s dlhým, skoro dvojhodinovým koncertom Massive Attack na hlavnom pódiu – čo viac si môžeme priať? Tešíme sa na stretnutie s vami počas tejto úžasnej oslavy hudby a slobody,“ takto pozýva na ich výnimočný koncert riaditeľ festivalu Pohoda, Michal Kaščák.

OTCOVIA TRIP-HOPU

Kapela Massive Attack, na čele s Robertom "3-D" Del Najaom a Grantom "Daddy G" Marshallom, vzišla z bristolskej undergroundovej scény, ktorú charakterizoval nemainstreamový prístup k hudobnej tvorbe, graffiti umenie, prepájanie subkultúr a spoločenský či politický aktivizmus. Hoci sami svoju hudbu neradi škatuľkujú, kritici ich označujú za otcov žánru trip-hop, alternatívnu odpoveď na pop a britpop 90. rokov. Vyznačuje sa unikátnou kombináciou pomalých temp, melancholickej atmosféry, dunivých basových liniek, fúzie hip-hopových rytmov a soulových melódií a dokonalou prácou so samplami.

Ich debutový album Blue Lines (1991) sa považuje za prvý triphopový album vôbec. Ako pripomínajú organizátori festivalu Pohoda, nájdete na ňom okrem iných aj prekrásnu baladu Unfinished Sympathy s hlasom Shary Nelson a sláčikovými partami špeciálne nahratými v legendárnych Abbey Road Studios. Kultová nahrávka sa stala neoficiálnou hymnou jednej generácie a v hlasovaní The Guardian desiatou najlepšou skladbou všetkých čias.

TEARDROP S ANJELSKÝM HLASOM

Na nasledujúcich štyroch štúdiových albumoch kapela rozvíjala nielen svoj zvuk, ale aj spolupráce so spriatelenými hudobníkmi a hudobníčkami. V skladbách Massive Attack sa tak dajú počuť Tracey Thorn z Everything But the Girl (Protection, 1994), Trickyho (Karmacoma, 1995), Sinéad O’Connor (What Your Soul Sings, 2003), Tunde Adebimpe z TV on the Radio (Pray for Rain, 2010) či Martinu Topley-Bird (Babel, 2010).

Azda najznámejší hlas úzko spätý s ich tvorbou však patrí speváčke z Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, ktorej anjelské soprano dominuje dnes už kultovej piesni Teardrop z albumu Mezzanine (1998).

Album Mezzanine sa navyše, spolu s debutovým Blue Lines, zaradili do zoznamu 500 najlepších albumov všetkých čias, a na Brit Awards získal dokopy päť nominácií vrátane najlepší album a najlepší videoklip k pesničke Teardrop.

NÁVRAT NA PÓDIÁ

Organizátori festivalu Pohoda zdôrazňujú, že Massive Attack sa v lete tohto roka vrátili na pódiá po päťročnej prestávke. Tú spôsobila pandémia koronavírusu, zdravotné problémy členov širšej kapely, ale aj aktivity spojené s politickým a ekologickým aktivizmom jej členov. Massive Attack na letných koncertoch sprevádzala aj speváčka Elizabeth Fraser a jamajský spevák a pesničkár Horace Andy.

V auguste tohto roka odohrala skupina v rodnom Bristole najzelenší koncert všetkých čias, keď sa spojili s výskumným centrom Tyndall Centre for Climate Change Research, ktoré im vypracovalo 17-stranovú správu odporúčaní na masívne zníženie uhlíkovej stopy. Súčasťou konceptu bolo ozvučenie a osvetlenie z obnoviteľných zdrojov, 100 % rastlinná strava od miestnych dodávateľov, či zabezpečenie zelenej dopravy pre svojich návštevníkov a návštevníčky.



Pohoda festival, známy svojimi ekologickými aktivitami, za ktoré v roku 2018 získala ocenenie Green Operations Award, toto smerovanie víta a dúfa, že návštevníci a návštevníčky využijú jednu z foriem alternatívnej prepravy aj na ich festival, no najmä, že si nenechajú ujsť jeden z vrcholov festivalovej sezóny.

Festival už niekoľko týždňov pravidelne oznamuje nové mená, ktoré postupne pribúdajú do line-upu. Medzi nimi sú punková legenda Iggy Pop, hviezdni Queens of the Stone Age, jedna z najlepších gitaroviek súčasnosti, Fontaines D.C., či rapová ikona JPEGMafia.

28. ročník festivalu Pohoda sa bude už tradične konať na trenčianskom letisku 10. - 12. júla 2025.