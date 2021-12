Matovič považuje finančný príspevok pre seniorov za úspešný ťah, záujem o očkovanie sa výrazne zvýšil

Negatívna motivácia

Nezaočkovaní sa zaočkovať neplánovali

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ohlásenie finančného príspevku pre seniorov v súvislosti s podporou očkovania proti ochoreniu COVID-19 malo pozitívny vplyv na zaočkovanosť rizikovej skupiny obyvateľstva. Uviedol to minister financií Igor Matovič na utorkovej tlačovej konferencii.Prezentoval to na grafoch vývoja očkovanosti od 47. týždňa, v ktorom oznámil svoj návrh na zavedenie 500-eurových očkovacích poukazov.Po prvotnom poklese záujmu o očkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vo vekovej skupine nad 60 rokov, ktorý bol podľa Matoviča spôsobený zavedením lockdownu, sa záujem opäť zvýšil.Dôvodom prvotného poklesu bola negatívna motivácia v tom zmysle, že kvôli zákazu vychádzania by očkovanie seniorom neprinieslo žiadnu výhodu. Matovič zároveň porovnal vývoj očkovania v skupine obyvateľov nad 50 rokov, kde krivka záujmu od 47. týždňa stále klesá.Minister zároveň predstavil výsledky októbrového prieskumu agentúry Focus, ktorý prebiehal v 43. týždni a z ktorého vyplynulo, že iba 49,4 percenta už zaočkovaných ľudí nad 60 rokov by sa nechalo zaočkovať treťou dávkou vakcíny. Tretiu dávku si podľa ministra financií nechalo nad očakávania prieskumu aplikovať viac ako 90-tisíc Slovákov z rizikovej vekovej kategórie.Záver tohto prieskumu bol podľa Matoviča zároveň taký, že z nezaočkovaných seniorov nad 60 rokov sa neplánoval zaočkovať žiaden. V realite sa však napriek tomu dalo z tejto skupiny prvýkrát zaočkovať už viac ako 42-tisíc dôchodcov.