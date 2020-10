Matovič sa ospravedlnil Čaputovej, o celoplošnom testovaní vedela najskôr Merkelová

Merkelovú informoval o reálnom pláne

Matovič sa stretne s prezidentkou

19.10.2020 - Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) sa ospravedlňuje prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že sú chvíle, „kedy sa patrí ospravedlniť aj za skutky, ktoré ste vykonali v dobrej vôli.“ K takýmto skutkom patrí podľa Matoviča to, že o tajne pripravovanej operácii „Spoločná zodpovednosť“ informoval skôr nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ako prezidentku SR.Vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Zámer celoplošného testovania oznámil verejnosti v sobotu 17. októbra predseda vlády. Prezidentka v reakcii na to uviedla, že o tomto pláne nebola vopred informovaná.„Pani prezidentky sa to evidentne dotklo a ja sa jej týmto chcem ospravedlniť,“ doplnil Matovič. Podotkol, že definitívne sa o podpísaní kľúčových zmlúv o nákupe testov dozvedel v piatok 16. októbra počas samitu v Bruseli na raňajkách s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.„Informoval som ju o tomto pláne s vedomím, že testy máme už nakúpené, a teda je to reálny plán, ktorý ideme zrealizovať,“ dodal predseda vlády.Matovič podľa vlastných slov prezidentke o pláne vopred nehovoril dovtedy najmä preto, lebo si zobral k srdcu jej opakovane verejne vyslovené volanie po tom, „aby vláda informovala až o tých veciach, ktoré sú definitívne isté.“ Premiér doplnil, že sa má s prezidentkou stretnúť v utorok 20. októbra ráno o 9:00.Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.