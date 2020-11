Matovič: Slovensko možno čaká ďalšie celoplošné testovanie, v hre je aj lockdown

7.11.2020 -

Cez víkend prebieha v 45 okresoch druhá vlna testovania, rady sa podľa Igora Matoviča netvoria.

Druhé plošné testovanie nemusí byť posledné. Premiér Igor Matovič v relácii RTVS Sobotné dialógy povedal, že ak by sme chceli na Vianoce viac voľnosti, mohli by sme urobiť ďalšie kolo. Zima bude podľa premiéra „veľmi ťažká“, nielen u nás, ale aj v ostatných krajinách Európy.

Ak by sme chceli otvoriť divadlá, posilňovne, reštaurácie či kiná, vie si predstaviť ešte jedno kolo plošného testovania. Podľa neho nato treba celospoločenskú diskusiu, ktorá by mala prebehnúť v najbližších dňoch.

Nevylúčil ani tvrdý lockdown, pri ktorom by sa nechodilo ani do práce a ľudia by dva týždne museli byť doma. Bol by však podľa neho potrebný len vtedy, „ak by sme sa začali dramaticky správať nezodpovedne, ale vôbec to nepredpokladám“.

Ak prišlo 3,6 milióna ľudí na celoplošné testovanie, tak to podľa premiéra ukazuje, že ľudia na Slovensku sú zodpovední. „Rozumným používaním tohto nástroja vieme prežiť veľmi ťažkú zimu, ktorá celú Európu čaká,“ povedal.

O tri týždne na tisícke nových prípadov

Nik však podľa neho nevie, či sa situácia nevymkne spod kontroly. Pokaziť si to podľa neho môžeme „len my, spolu, ak si začneme užívať ako v lete“. Dúfa, že v priebehu troch týždňov klesneme na tisíc nových prípadov denne. Za piatok pribudlo PCR testovaním 2579 pozitívnych, celkovo laboratóriá vyhodnotili takmer 16-tisíc testov. Zomrelo ďalších 34 ľudí.

Aj keby bol prírastok tisíc denne, stále to nebude stačiť na uvoľňovanie opatrení. K tomu by malo prísť, až keď 7-dňový kĺzavý medián klesne na 500. Dnes je na úrovni 2282.

Po plošnom testovaní však premiér hovorí, že Slovensko „chytilo pandémiu pod kontrolu“. V mnohých európskych krajinách zavádzajú prísne lockdowny a rastie tam počet nových infikovaných aj o sto percent, povedal. U nás podľa neho len o 20 percent.

„Zabrzdili sme,“ povedal v RTVS. Zarátal však len pozitívnych z PCR testov, chýbajú pozitívni z plošného testovania antigénovými testami. Tými za minulý víkend zachytili 38-tisíc pozitívnych.

„Ak niekto tvrdí, že by sme ten Mordor, ktorý sa na nás valil, keď sme dramaticky rástli zo dňa na deň, zastavili kozmetickými opatreniami, je to hlúposť,“ tvrdí premiér. Vidíme to podľa neho v Rakúsku či Maďarsku, kde opatrenia majú, ale vraj nepomáhajú. „Keď je sila epidémie príliš veľká, musíte urobiť niečo zásadné – tvrdý lockdown, to, čo navrhovalo konzílium, alebo sme prišli s iným riešením, ktoré nik iný nevyskúšal.“

Pri plošnom testovaní premiér priznal, že išlo najmä o jeho rozhodnutie. Konzílium odborníkov navrhovalo, aby sa po pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove urobila dôkladná analýza, no nestalo sa tak. Na otázku prečo premiér odpovedal, že nemali čas. „Išli sme na to hŕ, ale museli sme urobiť rýchle kroky, aby sme to zastavili.“

Premiér povedal, že nechcel ustúpiť tlakom ľudí, ktorí spochybňovali celoplošné testovanie. Tí podľa neho chceli na tri týždne lockdown, čo by však podľa Matoviča malo veľké následky na ekonomiku a ľudia by prišli o prácu.

Členka konzília odborníkov Alena Koščálová povedala, že navrhovali „mäkký lockdown“, teda by sa zachovala možnosť chodiť do práce, chceli nechať otvorené škôlky a prvý stupeň základných škôl.

Regionálne opatrenia nebudú

Prvé kolo testovania ukázalo veľké regionálne rozdiely v počte pozitívnych, napríklad Bratislava mala len 0,31 %. Opatrenia sa však v regiónoch s nižším podielom pozitívnych meniť nebudú, povedal premiér. Argumentuje, že ľudia sa presúvajú medzi okresmi.

Bude sa však meniť režim na hraniciach: v najbližších dňoch pribudne povinnosť preukázať sa pri prechode negatívnym testom. Ak ľudia nebudú mať test, budú si ho môcť urobiť na počkanie na hraniciach. Ide aj o reakciu na zhoršujúcu sa situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku aj v Maďarsku pribudol rekordný počet nových prípadov koronavírusu. Poľsko ich oznámilo za piatok 27 875, Maďarsko 5318.

Ľudí, ktorí od pondelka prídu z Ukrajiny, otestujú na hranici antigénovým testom. Žiaci a študenti, ktorí študujú v Česku a bývajú na Slovensku alebo opačne, musia pri prechode hraníc preukázať, že výučba je prezenčná.

Ruší sa aj limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch. Po novom medzi výnimky budú patriť všetci, ktorí majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia to však vedieť preukázať.

Limit 30 kilometrov ostáva platný pre ľudí, ktorí žijú v susedných štátoch a pracujú na území Slovenska.

Ak niekto príde z „červenej krajiny“, nemusí sa nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.