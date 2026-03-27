 Meniny má Alena
 24hod.sk    Z domova

27. marca 2026

Matovič vyzval progresívcov, aby odmietli povolebnú spoluprácu s Hlasom. Očakával by aj verejný záväzok – VIDEO


Tagy: predseda hnutia Slovensko Spolupráca Voľby

Hnutie Slovensko vyzvalo Progresívne Slovensko (PS), aby jasne odmietlo povolebnú spoluprácu so stranou ...



27.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vyzvalo Progresívne Slovensko (PS), aby jasne odmietlo povolebnú spoluprácu so stranou Hlas a jeho predstaviteľmi a zároveň iniciovalo vznik spoločnej predvolebnej koalície opozičných strán. Výzvu predstavitelia hnutia prezentovali na brífingu pred sídlom PS. Líder hnutia Igor Matovič uviedol, že požiadavky vychádzajú z reakcií voličov.

Možná spolupráca


Podľa jeho slov sa počas desiatok stretnutí s občanmi opakovane objavovala obava z možnej spolupráce PS s Hlasom po voľbách. Matovič zároveň stranu Hlas ostro kritizoval a prirovnal ju k Smeru. „Od začiatku upozorňujeme, že nejde o Hlas - sociálnu demokraciu, ale o Hlas - sociálnu kleptokraciu. Svedčia o tom rozkradnuté miliardy eur predstaviteľmi tejto strany,“ povedal.

Hnutie Slovensko žiada PS o prijatie dvoch konkrétnych krokov. Prvým je jednoznačné uznesenie, ktorým by strana vylúčila akúkoľvek spoluprácu s Hlasom, a to pred voľbami aj po nich. Zároveň matovičovci zdôraznil potrebu záväzku do budúcnosti.

„Očakávali by sme aj verejný záväzok, že toto rozhodnutie po voľbách za žiadnych okolností nezmenia,“ povedal Matovič. Varoval tiež pred obchádzaním takéhoto záväzku. „Nestačí povedať, že so stranou nie, ale potom spolupracovať s jednotlivcami z Hlasu. Očakávame vylúčenie akejkoľvek spolupráce aj s ľuďmi kandidujúcimi za Hlas,“ dodal.

Spoločná predvolebná koalícia


Druhým krokom má byť vytvorenie spoločnej predvolebnej koalície demokratických strán. Cieľom má byť zabrániť prepadnutiu hlasov a zvýšiť šance opozície na zostavenie vlády. „Základná abeceda slovenskej politiky hovorí, že Fico bude vládnuť, ak prepadne čo i len jedna opozičná strana,“ povedal Matovič. Navrhuje pre PS a strany, s ktorými spoluprácu si sami vybrali, model podobný SDK z roku 1998.

„Očakávame, že Progresívne Slovensko vytvorí novú spoločnú kandidátku zo strán PS, SaS, KDH a Demokrati. Ak to dokázal Mikuláš Dzurinda pred 28 rokmi, nevidíme najmenší dôvod, aby to nedokázal Michal Šimečka teraz,“ uviedol. Hnutie Slovensko zároveň deklarovalo pripravenosť podporiť kroky smerujúce k jednote opozície a zdôraznilo potrebu jasných rozhodnutí ešte pred konaním parlamentných volieb.


Zdroj: SITA.sk - Matovič vyzval progresívcov, aby odmietli povolebnú spoluprácu s Hlasom. Očakával by aj verejný záväzok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Legenda z Karpát opäť ozdobí sviatočný stôl
KDH a Trnava pre každého vytvorili koalíciu, jej kandidátom na primátora Trnavy bude Branislav Baroš – VIDEO

