|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 27.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. marca 2026
KDH a Trnava pre každého vytvorili koalíciu, jej kandidátom na primátora Trnavy bude Branislav Baroš – VIDEO
Spoločným kandidátom KDH a regionálnej strany Trnava pre každého na post primátora ...
Zdieľať
27.3.2026 (SITA.sk) -
Spoločným kandidátom KDH a regionálnej strany Trnava pre každého na post primátora Trnavy bude podnikateľ Branislav Baroš. Oznámili to predstavitelia oboch politických subjektov na tlačovej konferencii s vysvetlením, že Trnavčania si želajú zmenu. Baroš kandidoval aj pred štyrmi rokmi, vtedy skončil na druhom mieste za Petrom Bročkom.
„Trnavčania potrebujú zmenu v komunikácii, efektívne riešenia v doprave, chcú žiť v bezpečnom meste, chcú mať dostupné bývanie a viac pracovných príležitostí,“ povedal Branislav Baroš. Koalícia KDH a Trnava pre každého postaví spoločnú kandidátku aj na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave, so žiadnymi ďalšími stranami zatiaľ nerokuje. Koaličná zmluva však takúto spoluprácu úplne nevylučuje.
Člen predsedníctva KDH a mestský poslanec v Trnave Rastislav Mráz vylúčil spoluprácu so stranami terajšej vládnej koalície. „Za KDH vyslovujem názor, že s nimi pred komunálnymi voľbami ani po komunálnych voľbách nepôjdeme,“ zdôraznil. Branislav Baroš v tejto súvislosti odmietol spájanie jeho osoby so stranou Smer-SSD.
Ústrednou témou kampane v Trnave bude doprava. Terajšia parkovacia politika je podľa Baroša o tom, aby od obyvateľov vytiahla peniaze do mestskej kasy. Vlani presiahli príjmy za parkovanie v Trnave päť miliónov eur.
„Takže prioritou bude naozaj chrániť parkovacie miesta pre rezidentov a od toho sa bude odvíjať aj modifikácia terajšej parkovacej politiky. Znamená to, že nie vždy a všade bude rezidenčné parkovanie platené,“ dodal kandidát na primátora. Naznačil možnú zmenu v prípade spoplatnenia víkendov v centre mesta.
Parkovacie domy podľa neho najviac chýbajú na sídlisku Na hlinách, pri Fakultnej nemocnici a pred poliklinikou. Ak by mal označiť jednu z týchto lokalít za prioritu, bolo by to zrejme parkovisko pred poliklinikou na Starohájskej ulici. V prípade asfaltovania je iopodľa Baroša potrebné určiť si priority. Trnava pre každého je regionálna strana, ktorá vznikla vlani prevzatím a premenovaním iného politického subjektu.
Záujem uchádzať sa o hlasy voličov v komunálnych voľbách už deklarovali kandidátky na primátorskú pozíciu Ľubica Horváthová (Demokrati) a Andrea Čajková (NEKA). Aktuálny primátor Peter Bročka sa zatiaľ definitívne nevyjadril, naznačuje však, že do ďalších volieb už nepôjde.
Zdroj: SITA.sk - KDH a Trnava pre každého vytvorili koalíciu, jej kandidátom na primátora Trnavy bude Branislav Baroš – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vylúčenie spolupráce s vládou
Ďalší kandidáti
