 24hod.sk    Z domova

27. marca 2026

KDH a Trnava pre každého vytvorili koalíciu, jej kandidátom na primátora Trnavy bude Branislav Baroš – VIDEO


Spoločným kandidátom KDH a regionálnej strany Trnava pre každého na post primátora ...



27.3.2026 (SITA.sk) -



Spoločným kandidátom KDH a regionálnej strany Trnava pre každého na post primátora Trnavy bude podnikateľ Branislav Baroš. Oznámili to predstavitelia oboch politických subjektov na tlačovej konferencii s vysvetlením, že Trnavčania si želajú zmenu. Baroš kandidoval aj pred štyrmi rokmi, vtedy skončil na druhom mieste za Petrom Bročkom.

„Trnavčania potrebujú zmenu v komunikácii, efektívne riešenia v doprave, chcú žiť v bezpečnom meste, chcú mať dostupné bývanie a viac pracovných príležitostí,“ povedal Branislav Baroš. Koalícia KDH a Trnava pre každého postaví spoločnú kandidátku aj na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave, so žiadnymi ďalšími stranami zatiaľ nerokuje. Koaličná zmluva však takúto spoluprácu úplne nevylučuje.

Vylúčenie spolupráce s vládou


Člen predsedníctva KDH a mestský poslanec v Trnave Rastislav Mráz vylúčil spoluprácu so stranami terajšej vládnej koalície. „Za KDH vyslovujem názor, že s nimi pred komunálnymi voľbami ani po komunálnych voľbách nepôjdeme,“ zdôraznil. Branislav Baroš v tejto súvislosti odmietol spájanie jeho osoby so stranou Smer-SSD.

Ústrednou témou kampane v Trnave bude doprava. Terajšia parkovacia politika je podľa Baroša o tom, aby od obyvateľov vytiahla peniaze do mestskej kasy. Vlani presiahli príjmy za parkovanie v Trnave päť miliónov eur.

Ďalší kandidáti


„Takže prioritou bude naozaj chrániť parkovacie miesta pre rezidentov a od toho sa bude odvíjať aj modifikácia terajšej parkovacej politiky. Znamená to, že nie vždy a všade bude rezidenčné parkovanie platené,“ dodal kandidát na primátora. Naznačil možnú zmenu v prípade spoplatnenia víkendov v centre mesta.

Parkovacie domy podľa neho najviac chýbajú na sídlisku Na hlinách, pri Fakultnej nemocnici a pred poliklinikou. Ak by mal označiť jednu z týchto lokalít za prioritu, bolo by to zrejme parkovisko pred poliklinikou na Starohájskej ulici. V prípade asfaltovania je iopodľa Baroša potrebné určiť si priority. Trnava pre každého je regionálna strana, ktorá vznikla vlani prevzatím a premenovaním iného politického subjektu.

Záujem uchádzať sa o hlasy voličov v komunálnych voľbách už deklarovali kandidátky na primátorskú pozíciu Ľubica Horváthová (Demokrati) a Andrea Čajková (NEKA). Aktuálny primátor Peter Bročka sa zatiaľ definitívne nevyjadril, naznačuje však, že do ďalších volieb už nepôjde.







Zdroj: SITA.sk

