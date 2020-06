Matovičova vláda by chcela získavať údaje o ľuďoch, ktorí prišli z nie bezpečných krajín na Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2020 - Vláda chce pomocou mobilných operátorov získavať informácie o ľuďoch prichádzajúcich z krajín, ktoré Slovensko nezaradilo do zoznamu bezpečných. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.Je to však podľa neho stále v štádiu riešenia, k takejto kontrole by bolo totiž potrebné zmeniť legislatívu. Ako minister doplnil, mobilných operátorov už požiadali, aby občania, ktorí sa nachádzajú v nie bezpečných krajinách, dostali sms správu, že sú v takejto krajine a že po príchode na Slovensko majú rešpektovať všetky usmernia regionálneho Úradu verejného zdravotníctva.Opätovné zavedenie povinnej štátnej karantény je však podľa Krajčího otázka na konzílium odborníkov a ústredný krízový štáb, má totiž súvis aj s opätovným vyhlásením núdzového stavu v krajine.Krajčí tiež informoval, že v prípade siedmich potvrdených prípadov koronavírusu v Čadci ide o dohľadávané kontakty na základe predchádzajúcich pozitívne testovaných v tomto regióne."V Čadci je pravdepodobnosť, že to má súvis s blízkym regiónom Karvinej a Sliezska, kde je naozaj veľmi veľa pozitívnych ľudí, ktorí sa nakazili najmä v bani. Uvidíme ďalej, budeme situáciu sledovať. To isté je aj o dohľadávaní kontaktov v Revúcej, kde bolo pozitívne potvrdené, že práve prišli baníci z tejto lokality, z českej Karvinej, sem na Slovensko," dodal šéf rezortu.Na masívne testovanie podľa ministra ešte nie je čas. Ak sa však situácia bude zhoršovať a do nemocníc budú pribúdať prípady, čo sa zatiaľ nedeje, rezort zváži ďalšie opatrenia.