ME2024: Futbalisti Holandska zvíťazili nad Poľskom

Futbalisti Holandska zvíťazili nad Poľskom 2:1 v úvodnom zápase oboch tímov na ME v Nemecku. Rozhodujúci gól strelil v 83. minúte striedajúci Wout Weghorst.



Na štadióne v Hamburgu išli po štvrťhodine hry do vedenia Poliaci gólom Adama Buksu, na ktorý odpovedal v 29. minúte Cody Gakpo. Holanďania mali v celom zápase viac z hry a hoci Poliaci viackrát ofenzívne pohrozili, "oranjes" napokon dokázali potvrdiť prevahu.



Poliaci nastúpia na ďalší zápas v piatok 21. júna od 18.00 v Berlíne proti Rakúsku, Holanďania budú hrať v rovnaký deň od 21.00 v Lipsku proti Francúzsku.

D-skupina, 1. kolo:



Poľsko - Holandsko 1:2 (1:1)



Góly: 16. Buksa - 29. Gakpo, 83. Weghorst. Rozhodovali: Soares Dias – Soares, Ribeiro (všetci Port.), ŽK: Veerman



Poľsko: Szczesny - Bednarek, Salamon (87. Bereszynski), Kiwior - Frankowski, Zielinski (78. Piotrowski), Romanczuk (55. Slisz), Zalewski - Urbanski (55. Swiderski), Buksa, Szymanski (46. Moder)



Holandsko: Verbruggen - Dumfries, De Vries, Van Dijk, Ake (87. Van De Ven) - Schouten, Rejinders, Veerman (62. Wijnaldum) - Simons (62. Malen), Depay (81. Frimpong), Gakpo (81. Weghorst)

Po obojstranne opatrnejšom úvode zápasu sa Holanďania snažili režírovať dianie. V 10. minúte bol blízko ku gólu Reijnders, no pravačkou zvnútra šestnástky tesne minul ľavú žrď. Po štvrťhodine sa Poliaci dostali k rohovému kopu, na center Zielinského ideálne vyskočil nepokrytý Buksa a hlavou potrestal zaváhanie defenzívy súpera - 1:0. Holanďania zareagovali zvýšenou aktivitou, Van Dijkove zakončenie po rohu vyrazil brankár Szeszny a Depayova strela bez prípravy minula jeho bránku. V 29. Gakpo potiahol loptu na polovici súpera, dostal sa k strele spred šestnástky, na ktorú síce Szczesny správne zareagoval, no smer lopty nešťastne zmenil Salamon - 1:1. Holanďania mali v prvom dejstve viac hry, častejšie držali loptu a predviedli aj viac streleckých pokusov. Gól však krátko pred prestávoku nepridal ani Gakpo, ktorý sa v ofenzívnej akcii dostal k zakončeniu, no zblízka minul bránu.



V 59. minúte mohol Kiwior vrátiť Poliakom tesný náskok, keď ho Zalewski našiel pri vzdialenejšej žrdi, no brankára Verbruggena neprekonal. Aj v druhom polčase boli Holanďania aktívnejší a k víťazstvu im pomohli aj striedania. V 83. minúte Ake poslal z ľavej strany loptu do šestnástky, poľskú defenzívu zneistil pohyb Wijnalduma a nedôrazne pokrytý Weghorst po dvoch minútach na trávniku prekonal Szczesného - 2:1. V 90. minúte boli Poliaci blízko k vyrovnaniu. Piotrowski sa v šestnástke presadil cez Reijndersa, prihrávkou našiel Modera, no jeho strelu bez prípravy Verbruggen dokázal vyraziť.



hlasy po stretnutí (zdroj: uefa.com):



Adam Buksa, útočník Poľska: "Veľmi rešpektujem Holandsko, jeho hráči odohrali fantastický zápas. Aj my sme podali dobrý výkon. Boli sme outsideri tohto zápasu, no po ňom môžeme byť hrdí na náš výkon. Uvedomujeme si však, že v tejto fáze turnaja najviac záleží na bodoch a tie nemáme."



Michal Probierz, tréner Poľska: "Ďakujem poľským fanúšikom, tým, ktorí boli na zápase a aj tým, ktorí sledovali zápas v televízii. V zápase sme sa mohli viac tlačiť do ofenzívy. V ďalších dueloch musíme urobiť všetko pre to, aby sme v nich uspeli. Z dnešného zápasu si do nich môžeme vziať dobre organizovanú hru."



Cody Gakpo, útočník Holandska: "Bol to ťažký zápas proti silnému súperovi. Mali sme to o to zložitejšie, že oni (Poliaci) skórovali ako prví. Vytvorili sme si veľa dobrých príležitostí a stále verili, že niektorou zlomíme skóre na našu stranu."



Wout Weghorst, útočník Holandska: "V prvom polčase sme boli dominantní. Vytvorili sme si šesť alebo sedem naozaj dobrých šancí. V ich zakončení musíme byť chladnokrvnejší, no myslím si, že sme celkovo podali dobrý výkon."

tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Rakúsko 0 0 0 0 0:0 0



3. Francúzsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Poľsko 0 0 0 1 1:2 0