ME vo futbale 2024: Výsledky – nedeľa 16. jún (video+foto)

17.6.2024 (SITA.sk) - Tri nedeľňajšie stretnutia na majstrovstiev Európy vo futbale na nemeckých trávnikoch priniesli šesť gólov, na tohtoročnom kontinentálnom šampionáte sa zrodila aj prvá remíza.V Hamburgu v súboji D-skupiny Poliaci viedli na Holanďanmi zásahom Adam Buksu od 16. minúte, no po polhodine hry vyrovnal Cody Gakpo a favorit sa dočkal aj víťazného zásahu. O zisku troch bodov pre Oranjes za triumf 2:1 rozhodol iba dve minúty po príchode na ihrisko striedajúci Wout Weghorst.V C-skupine v Stuttgarte zariadil vedenie Dánov už v 17. minúte Christian Erikssen, ktorý presne pred 1 100 dní od kolapsu na predchádzajúcich ME, na štadióne v Kodani mu v júni 2021 v súboji proti Fínom zlyhalo srdce a bojoval o život.K futbalu sa však vrátil po ôsmich mesiacoch a teraz si pripísal presný zásah na kontinentálnom šampionáte. Pre Dánov však jeho gól neznamenal zisk troch bodov, keďže v 77. minúte vyrovnal Erik Janža.V šlágri nedele Angličania viedli v Gelsenkirchene nad Srbmi od 13. minúty gólovou hlavičkou Juda Bellinghama. Kým úradujúci vicemajstri Európy boli v prvom polčase aktívnejší, po zmene strán hrozili aj srbskí futbalisti, no vyrovnať sa im už nepodarilo a zostávajú bez bodu.Už v pondelok zasiahnu do súťažného diania aj Slováci, vo Frankfurte nad Mohanom o 18.00 h. vyzvú Belgičanov. Ešte predtým sa v Mníchove uskutoční duel medzi Rumunmi a Ukrajincami. Pondelkový program uzavrie stretnutie D-skupiny medzi Rakúšanmi a Francúzmi.STUTTGARTGóly: 77. Janža - 17. ErikssenGELSENKIRCHENGól: 13. BellinghamHAMBURGGóly: 16. Buksa - 29. Gakpo, 83. Weghorst