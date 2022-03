Medvedev musí zaručiť svoj dištanc od Putina, inak môže prísť o Wimbledon

Organizátori Wimbledonu rokujú s britskou vládou o tom, či ruskí tenisti dostanú možnosť zúčastniť sa na tohtoročnom grandslamovom turnaji v Londýne, ak sa nedištancujú od prezidenta Vladimíra Putina v dôsledku jeho vojenskej invázie na Ukrajinu.

O účasť na podujatí by tak mohla prísť ešte stále svetová jednotka Daniil Medvedev . Rus príde o post lídra rebríčka ATP, na ktorý zasadol pred tromi týždňami, po prehre s Gaelom Monfilsom v 3. kole na turnaji v Indian Wells . Na čelo sa v pondelok vráti Srb Novak Djokovič

Vyvesenie ruskej vlajky

Federácie odsúdili vojnu

Chce podporiť mier

16.3.2022 (Webnoviny.sk) -“Absolútne nikomu by nemalo byť dovolené vyvesiť vlajku Ruska. Mnohí z nás by boli ochotní súťažiť ako nezúčastnené subjekty bez vlajky. Myslím si však, že to musí ísť ďalej. Potrebujeme nejaké potenciálne záruky, že nie sú podporovateľmi Vladimíra Putina,“ uviedol britský minister športu Nigel Huddleston.Uzávierka prihlášok hráčov do Wimbledonu je 16. mája. Začiatok turnaja je naplánovaný na 27. júna. Informovala agentúra AP.Ostatné tenisové federácie odsúdili vojnu, zrušili podujatia v Rusku a Bielorusku a vyradili tieto dve krajiny z tímových súťaží Pohára Billie Jean Kingovej Ruskí tenisti sú úradujúcimi šampónmi oboch podujatí. Vo finále ich nahradí najvyššie postavený zdolaný semifinalista v roku 2021.V prípade žien je to Austrália, u mužov Srbsko. Od 1. marca sa ruskí a bieloruskí hráči môžu zúčastniť na turnajoch ATP a WTA pod neutrálnou vlajkou.Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára, teda v deň, keď si Medvedev na turnaji v Mexiku zabezpečil posun na vrchol rebríčka ATP.“Zobudiť sa v Mexiku a sledovať správy z domova nebolo ľahké. Ako tenista chcem podporiť mier na celom svete. Hráme v toľkých rôznych krajinách. Nie je jednoduché počúvať všetky tieto správy. Som za mier,“ povedal finalista z úvodného grandslamového turnaja roka Australian Open