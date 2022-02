Ruský tenista Daniil Medvedev nepodporil agresiu jeho krajiny na Ukrajine

Ruský tenista Daniil Medvedev priznal, že pre neho nie je jednoduché sledovať správy o rusko-ukrajinskom konflikte. Udalosť zatienila aj jeho posun na post svetovej jednotky. Medvedev vyjadril na turnaji v mexickom Acapulcu posolstvo mieru.





Medvedev zdolal vo štvrtok Japonca Jošihita Nišioku v dvoch setoch. V rovnakom čase Srb Novak Djokovič prehral na turnaji v Dubaji, vďaka čomu sa Rus stal 27. svetovou jednotkou. "Ako tenista by som chcel vysloviť vôľu po mieri na celom svete. Počúvať správy pre mňa teraz nie je jednoduché. Som jednoznačne za mier," cituje TASR vyhlásenie Rusa pre agentúru AP.Medvedev tiež pripomenul minulotýždňový triumf vo štvorhre rusko-ukrajinského páru Andrej Rubľov, Denys Molčanov na turnaji v Marseille. "To bolo úžasné. Ľudia musia držať pospolu," zdôraznil ruský tenista, ktorý mal po posune na post svetovej jednotky zmiešané pocity: "Samozrejme, že cítim radosť. Bol to môj cieľ od detstva. V takýchto chvíľach si však uvedomíte, že tenis nie je niekedy taký dôležitý. Nebolo pre mňa jednoduché hrať. Z pohľadu emócií to bol deň ako na kolotoči."