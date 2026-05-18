 Zo zahraničia

18. mája 2026

Medzinárodná agentúra varuje pred rýchlym poklesom zásob ropy


australia_iran_us_44608 676x451 18.5.2026 (SITA.sk) - Globálne komerčné zásoby ropy sa podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku rýchlo znižujú po narušení dodávok z Perzského zálivu.

Komerčné zásoby ropy vo svete klesajú „veľmi rýchlo“ napriek tomu, že viaceré krajiny uvoľňujú strategické rezervy, upozornil v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol.


„Komerčné zásoby klesajú... Myslím si, že sa teraz vyčerpávajú veľmi rýchlo,“ povedal Birol novinárom pri príchode na stretnutie ministrov financií krajín skupiny G7 v Paríži.


Podľa neho má svet ešte niekoľko týždňov rezerv, no situácia sa rýchlo zhoršuje. „Musíme si uvedomiť, že tieto zásoby nie sú nekonečné,“ varoval.



Letná sezóna za dverami


Dodávky ropy a plynu z Perzského zálivu výrazne narušila vojna na Blízkom východe. Irán po amerických a izraelských útokoch z konca februára prakticky zastavil tankerovú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy.


Rastúce obavy z nedostatku palív prichádzajú tesne pred letnou turistickou sezónou na severnej pologuli.



V hre je letecké palivo


Letecké spoločnosti už upozornili, že ak budú problémy pokračovať, v priebehu niekoľkých týždňov môže vzniknúť nedostatok leteckého paliva.


IEA tento mesiac oznámila, že jej členské krajiny čerpajú zásoby ropy a strategické rezervy „rekordným tempom“.



Trump opäť hrozí


Agentúra koordinovala uvoľnenie 426 miliónov barelov núdzových zásob, pričom približne 164 miliónov barelov už bolo použitých.


Napätie ďalej zvýšil americký prezident Donald Trump, ktorý v nedeľu varoval Irán, že „čas sa kráti“ a ak nepríde k mierovej dohode, „nezostane z neho nič“.




Zdroj: SITA.sk - Medzinárodná agentúra varuje pred rýchlym poklesom zásob ropy © SITA Všetky práva vyhradené.

