|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Slovensko má už 30 K Parkov: Najnovší vyrástol v Žiari nad Hronom, mladým dáva priestor na trávenie voľného času
Na Slovensku je už 30 K Parkov. Ten jubilejný Kaufland priniesol do Žiaru nad Hronom, kde sa nové športovisko okamžite zaplnilo mládežou, hudbou aj energiou. Už v deň otvorenia bolo jasné, že ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku je už 30 K Parkov.
Ten jubilejný Kaufland priniesol do Žiaru nad Hronom, kde sa nové športovisko okamžite zaplnilo mládežou, hudbou aj energiou. Už v deň otvorenia bolo jasné, že pre obyvateľov mesta sa stane obľúbenou zónou, kde môžu tráviť voľný čas.
Namiesto scrollovania sociálnych sietí sobotné popoludnie plné adrenalínu a športových výziev, ukážky lezenia, basketbalová šou či jazda na skateboardoch. Aj takto to počas uplynulého víkendu vyzeralo na otvorení nového športového areálu v Žiari nad Hronom, ktorý sa zároveň stal jubilejným 30. K Parkom na Slovensku.
Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré do mesta priniesol Kaufland, v sobotu 16.mája prilákalo deti, tínedžerov aj rodičov, aby si jeho štart užili pri pohybe a spoločných aktivitách. Hoci programu počasie príliš neprialo, priestorom na Jilemnického ulici sa od začiatku niesla pozitívna energia. Už od prvých minút bolo jasné, že žiarsky K Park nebude len bežným ihriskom, ale stane sa živým priestorom, ktorý do mesta prinesie viac zážitkov aj komunitných stretnutí.
Slávnostné otvorenie v Žiari nad Hronom sprevádzali aj známe mená športovej scény. Michal Barbier, viacnásobný majster sveta a Európy vo fitness, predviedol dynamickú šou plnú silových prvkov a cvikov s vlastnou váhou. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík popoludnie nielen moderoval, ale vzal si pod taktovku aj basketbalové výzvy. Lezeckí majstri z tímu Pralez učili záujemcov, ako zdolať lezeckú stenu, jazdci z Hangairu zaujali svojimi trikmi na kolobežkách či skateboardoch a vystúpenie dievčat z Rope Skipping Academy všetkých presvedčilo, že švihadlá dávno nie sú len detskou hrou. O správnu atmosféru sa počas celého popoludnia staral hudobný podmaz DJ Elsyho aj súťaže, v ktorých si mohli zmerať sily malí aj veľkí návštevníci. Atraktívny areál tak už počas prvého dňa ukázal, že obyvateľom Žiaru nad Hronom neponúka len miesto na šport, ale aj na zábavu a zážitky s rovesníkmi.
Súčasťou K Parkov, ktorých je na Slovensku už 30, je streetballová plocha, lezecká stena, pingpongový stôl, ale aj zóna na workout, skate a kolobežky. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré spája pohyb, zábavu aj zdravé súťaženie. Deti a tínedžeri si tu môžu vyskúšať hry na postreh, rýchlosť a kondíciu aj rôzne tematické kvízy, ktoré ich k pohybu pritiahnu hravou formou. Oddychová časť s lavičkami zároveň Žiarčanom poskytuje priestor na stretnutia všetkých generácií.
"Pri otvoreniach K Parkov je najkrajší moment, keď sa areál zaplní deťmi a mladými ľuďmi, ktorí športujú, zabávajú sa a trávia spolu čas aj inak než len v online svete. Presne takú atmosféru mal aj jubilejný 30. K Park," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Teší nás, že moderné športoviská prinášajú do regiónov po celom Slovensku radosť z pohybu a stávajú sa z nich živé miesta, ktoré spájajú nielen mladých, ale aj celé komunity. Veríme, že rovnaký príbeh bude písať aj K Park v Žiari nad Hronom."
Z nového prírastku má radosť aj primátor mesta, ktorý v ňom vidí atraktívny priestor, kde sa bude prirodzene prepájať šport, oddych aj každodenný život obyvateľov. "K Park je výborný príklad toho, že keď sa spojí dobrý nápad, podpora verejnosti a zmysluplný projekt, výsledkom môže byť priestor, ktorý bude slúžiť deťom, mladým ľuďom, rodinám aj športovým nadšencom. Ďakujem spoločnosti Kaufland aj všetkým, ktorí jeho vznik v našom meste podporili a verím, že nový K Park sa stane obľúbeným miestom stretnutí, športovania a voľného času pre všetky generácie," dodáva Mgr. Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom.
Kaufland otvára atraktívne športovo-oddychové areály po celom Slovensku od roku 2022, pretože chce motivovať mladú generáciu, aby chvíle voľna netrávila len v digitálnom svete, ale aj pri zmysluplných aktivitách na čerstvom vzduchu. Aj nové ihrisko v Žiari nad Hronom ukázalo, že ak deti a tínedžeri dostanú príležitosť aktívne sa hýbať a stretávať sa s rovesníkmi, ochotne vymenia online prostredie za skutočné zážitky V priebehu tohto roka pribudnú nové K Parky v ďalších piatich mestách, ktoré ich získali ako výhru vo vlaňajšom celoslovenskom hlasovaní.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má už 30 K Parkov: Najnovší vyrástol v Žiari nad Hronom, mladým dáva priestor na trávenie voľného času © SITA Všetky práva vyhradené.
Ten jubilejný Kaufland priniesol do Žiaru nad Hronom, kde sa nové športovisko okamžite zaplnilo mládežou, hudbou aj energiou. Už v deň otvorenia bolo jasné, že pre obyvateľov mesta sa stane obľúbenou zónou, kde môžu tráviť voľný čas.
Namiesto scrollovania sociálnych sietí sobotné popoludnie plné adrenalínu a športových výziev, ukážky lezenia, basketbalová šou či jazda na skateboardoch. Aj takto to počas uplynulého víkendu vyzeralo na otvorení nového športového areálu v Žiari nad Hronom, ktorý sa zároveň stal jubilejným 30. K Parkom na Slovensku.
Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré do mesta priniesol Kaufland, v sobotu 16.mája prilákalo deti, tínedžerov aj rodičov, aby si jeho štart užili pri pohybe a spoločných aktivitách. Hoci programu počasie príliš neprialo, priestorom na Jilemnického ulici sa od začiatku niesla pozitívna energia. Už od prvých minút bolo jasné, že žiarsky K Park nebude len bežným ihriskom, ale stane sa živým priestorom, ktorý do mesta prinesie viac zážitkov aj komunitných stretnutí.
Miesto plné pohybu a energie
Slávnostné otvorenie v Žiari nad Hronom sprevádzali aj známe mená športovej scény. Michal Barbier, viacnásobný majster sveta a Európy vo fitness, predviedol dynamickú šou plnú silových prvkov a cvikov s vlastnou váhou. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík popoludnie nielen moderoval, ale vzal si pod taktovku aj basketbalové výzvy. Lezeckí majstri z tímu Pralez učili záujemcov, ako zdolať lezeckú stenu, jazdci z Hangairu zaujali svojimi trikmi na kolobežkách či skateboardoch a vystúpenie dievčat z Rope Skipping Academy všetkých presvedčilo, že švihadlá dávno nie sú len detskou hrou. O správnu atmosféru sa počas celého popoludnia staral hudobný podmaz DJ Elsyho aj súťaže, v ktorých si mohli zmerať sily malí aj veľkí návštevníci. Atraktívny areál tak už počas prvého dňa ukázal, že obyvateľom Žiaru nad Hronom neponúka len miesto na šport, ale aj na zábavu a zážitky s rovesníkmi.
Súčasťou K Parkov, ktorých je na Slovensku už 30, je streetballová plocha, lezecká stena, pingpongový stôl, ale aj zóna na workout, skate a kolobežky. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré spája pohyb, zábavu aj zdravé súťaženie. Deti a tínedžeri si tu môžu vyskúšať hry na postreh, rýchlosť a kondíciu aj rôzne tematické kvízy, ktoré ich k pohybu pritiahnu hravou formou. Oddychová časť s lavičkami zároveň Žiarčanom poskytuje priestor na stretnutia všetkých generácií.
"Pri otvoreniach K Parkov je najkrajší moment, keď sa areál zaplní deťmi a mladými ľuďmi, ktorí športujú, zabávajú sa a trávia spolu čas aj inak než len v online svete. Presne takú atmosféru mal aj jubilejný 30. K Park," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Teší nás, že moderné športoviská prinášajú do regiónov po celom Slovensku radosť z pohybu a stávajú sa z nich živé miesta, ktoré spájajú nielen mladých, ale aj celé komunity. Veríme, že rovnaký príbeh bude písať aj K Park v Žiari nad Hronom."
Z nového prírastku má radosť aj primátor mesta, ktorý v ňom vidí atraktívny priestor, kde sa bude prirodzene prepájať šport, oddych aj každodenný život obyvateľov. "K Park je výborný príklad toho, že keď sa spojí dobrý nápad, podpora verejnosti a zmysluplný projekt, výsledkom môže byť priestor, ktorý bude slúžiť deťom, mladým ľuďom, rodinám aj športovým nadšencom. Ďakujem spoločnosti Kaufland aj všetkým, ktorí jeho vznik v našom meste podporili a verím, že nový K Park sa stane obľúbeným miestom stretnutí, športovania a voľného času pre všetky generácie," dodáva Mgr. Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom.
Kaufland otvára atraktívne športovo-oddychové areály po celom Slovensku od roku 2022, pretože chce motivovať mladú generáciu, aby chvíle voľna netrávila len v digitálnom svete, ale aj pri zmysluplných aktivitách na čerstvom vzduchu. Aj nové ihrisko v Žiari nad Hronom ukázalo, že ak deti a tínedžeri dostanú príležitosť aktívne sa hýbať a stretávať sa s rovesníkmi, ochotne vymenia online prostredie za skutočné zážitky V priebehu tohto roka pribudnú nové K Parky v ďalších piatich mestách, ktoré ich získali ako výhru vo vlaňajšom celoslovenskom hlasovaní.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má už 30 K Parkov: Najnovší vyrástol v Žiari nad Hronom, mladým dáva priestor na trávenie voľného času © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predseda poľského parlamentu navštívil Slovensko, Raši chce zintenzívniť spoluprácu medzi krajinami – VIDEO
Predseda poľského parlamentu navštívil Slovensko, Raši chce zintenzívniť spoluprácu medzi krajinami – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodná agentúra varuje pred rýchlym poklesom zásob ropy
Medzinárodná agentúra varuje pred rýchlym poklesom zásob ropy