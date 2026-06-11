Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. júna 2026

SpaceX mieri na burzu v rekordnom IPO, Musk sa môže stať prvým bilionárom sveta


Tagy: bilionár Miliardári Milionári prvotná verejná ponuka akcií

Gigant Elona Muska môže dosiahnuť hodnotu 1,8 bilióna dolárov a vytvoriť tisíce nových milionárov. Spoločnosť



Zdieľať
trump_china_99428 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Gigant Elona Muska môže dosiahnuť hodnotu 1,8 bilióna dolárov a vytvoriť tisíce nových milionárov.

Spoločnosť SpaceX vstupuje do záverečnej fázy pred očakávaným debutom na burze Nasdaq, ktorý by sa mohol stať najväčšou prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO) v histórii.


Úspešné uvedenie akcií na trh by zároveň mohlo ešte výraznejšie zvýšiť majetok spoluzakladateľa firmy Elona Muska.



Takmer dva bilióny


Ak pôjde všetko podľa plánov, obchodovanie s akciami SpaceX sa začne v piatok. Spoločnosť ponúkne viac než 555 miliónov akcií za predpokladanú cenu 135 dolárov za kus, čo by jej zabezpečilo trhovú hodnotu približne 1,8 bilióna dolárov.


Podľa agentúry Bloomberg dopyt investorov už niekoľkonásobne prevýšil dostupný počet akcií, čo vyvoláva špekulácie o možnom zvýšení emisnej ceny.


„Všetky oči budú upreté na to, ako Wall Street absorbuje tento gigantický vstup na burzu,“ uvádzajú analytici.



Aj drobní akcionári


Približne 30 percent akcií bude vyčlenených pre drobných investorov, čo je trojnásobok bežného podielu pri podobných operáciách.


SpaceX, ktorú Musk založil v roku 2002, tento rok začlenila aj spoločnosti xAI a sociálnu sieť X. Musk zostane po vstupe na burzu generálnym riaditeľom, technologickým riaditeľom aj predsedom správnej rady.



Vizionár Musk


Spoločnosť vlani dosiahla tržby 18,7 miliardy dolárov, no zároveň vykázala čistú stratu 4,9 miliardy dolárov. V prospekte pre investorov však predpovedá budúce príjmy presahujúce 28,5 bilióna dolárov.


„Úspech IPO stojí predovšetkým na viere investorov v Muska ako vizionárskeho podnikateľa,“ upozorňujú analytici.


Firma stavia na ambicióznych projektoch vrátane dátových centier vo vesmíre a budúcich pilotovaných misií na Mars. Očakáva sa, že IPO vytvorí tisíce nových milionárov a viacero miliardárov z radov súčasných i bývalých zamestnancov a investorov.




Zdroj: SITA.sk - SpaceX mieri na burzu v rekordnom IPO, Musk sa môže stať prvým bilionárom sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bilionár Miliardári Milionári prvotná verejná ponuka akcií
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
USA a Irán vystupňovali vzájomné útoky, Teherán hrozí peklom v Hormuzskom prielive
<< predchádzajúci článok
Meno nezvestnej modelky sa objavilo v dokumentoch Jeffreyho Epsteina, rodina sa obáva najhoršieho

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 