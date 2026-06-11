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11. júna 2026
SpaceX mieri na burzu v rekordnom IPO, Musk sa môže stať prvým bilionárom sveta
Gigant Elona Muska môže dosiahnuť hodnotu 1,8 bilióna dolárov a vytvoriť tisíce nových milionárov. Spoločnosť
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Spoločnosť SpaceX vstupuje do záverečnej fázy pred očakávaným debutom na burze Nasdaq, ktorý by sa mohol stať najväčšou prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO) v histórii.
Úspešné uvedenie akcií na trh by zároveň mohlo ešte výraznejšie zvýšiť majetok spoluzakladateľa firmy Elona Muska.
Takmer dva bilióny
Ak pôjde všetko podľa plánov, obchodovanie s akciami SpaceX sa začne v piatok. Spoločnosť ponúkne viac než 555 miliónov akcií za predpokladanú cenu 135 dolárov za kus, čo by jej zabezpečilo trhovú hodnotu približne 1,8 bilióna dolárov.
Podľa agentúry Bloomberg dopyt investorov už niekoľkonásobne prevýšil dostupný počet akcií, čo vyvoláva špekulácie o možnom zvýšení emisnej ceny.
„Všetky oči budú upreté na to, ako Wall Street absorbuje tento gigantický vstup na burzu,“ uvádzajú analytici.
Aj drobní akcionári
Približne 30 percent akcií bude vyčlenených pre drobných investorov, čo je trojnásobok bežného podielu pri podobných operáciách.
SpaceX, ktorú Musk založil v roku 2002, tento rok začlenila aj spoločnosti xAI a sociálnu sieť X. Musk zostane po vstupe na burzu generálnym riaditeľom, technologickým riaditeľom aj predsedom správnej rady.
Vizionár Musk
Spoločnosť vlani dosiahla tržby 18,7 miliardy dolárov, no zároveň vykázala čistú stratu 4,9 miliardy dolárov. V prospekte pre investorov však predpovedá budúce príjmy presahujúce 28,5 bilióna dolárov.
„Úspech IPO stojí predovšetkým na viere investorov v Muska ako vizionárskeho podnikateľa,“ upozorňujú analytici.
Firma stavia na ambicióznych projektoch vrátane dátových centier vo vesmíre a budúcich pilotovaných misií na Mars. Očakáva sa, že IPO vytvorí tisíce nových milionárov a viacero miliardárov z radov súčasných i bývalých zamestnancov a investorov.
Zdroj: SITA.sk - SpaceX mieri na burzu v rekordnom IPO, Musk sa môže stať prvým bilionárom sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
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