 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Merkelová v europarlamente vyzvala EÚ na pokračovanie regulácie sociálnych sietí a AI


Niekdajšia dlhoročná líderka Nemecka vystúpila v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu pri príležitosti prevzatia nového Európskeho radu za zásluhy. Bývalá nemecká kancelárka



19.5.2026 (SITA.sk) - Niekdajšia dlhoročná líderka Nemecka vystúpila v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu pri príležitosti prevzatia nového Európskeho radu za zásluhy.


Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala Európsku úniu, aby neustupovala od regulácie sociálnych sietí a umelej inteligencie. Podľa nej sú totiž „základy demokracie“ ohrozené šírením klamstiev bez zodpovednosti.

Niekdajšia dlhoročná líderka Nemecka vystúpila v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu pri príležitosti prevzatia nového Európskeho radu za zásluhy. Vo svojom prejave apelovala na Úniu, aby naplnila „sľuby“ občanom v oblasti mieru, prosperity a demokratických hodnôt.

„Pokračujte na ceste regulácie sociálnych médií. Pokračujte na ceste regulácie umelej inteligencie,“ vyhlásila Merkelová.

Podľa bývalej kancelárky by rezignácia na pravidlá v digitálnom priestore mohla mať vážne dôsledky pre demokraciu. „Veriť, že zodpovednosť za šírenie informácií už nie je potrebná - že nik nebude niesť následky za klamstvá - podkope základy demokracie,“ upozornila.

Európska únia už dnes patrí medzi regióny s najprísnejšími pravidlami pre digitálne platformy a aktuálne zvažuje aj možné obmedzenie prístupu detí a mladistvých k sociálnym sieťam.

Merkelová patrí medzi dvadsiatku laureátov novozriadeného Európskeho radu za zásluhy, ktorý oceňuje „významný prínos k európskej integrácii, jednote, demokracii a hodnotám“. Ocenenie si v Štrasburgu prevzali aj bývalý poľský prezident Lech Walesa či moldavská prezidentka Maia Sanduová.

Prejav Sanduovej prerušil muž z galérie návštevníkov, ktorý na prezidentku zakričal „diktátorka“. Incident vyvolal v sále potlesk postojačky na podporu moldavskej líderky. Sanduová následne vyhlásila, že Moldavsko chce pokračovať na svojej proeurópskej ceste a cieľom krajiny zostáva vstup do EÚ do roku 2028.


Zdroj: SITA.sk - Merkelová v europarlamente vyzvala EÚ na pokračovanie regulácie sociálnych sietí a AI © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sociálne siete Umelá inteligencia
