19. mája 2026

Pri zrážke električky s autobusom v Prahe sa zranilo 18 ľudí


Pražskí záchranári po nehode v mestskej časti Záběhlice vyhlásili traumaplán. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia. Pri čelnej zrážke električky s autobusom v ...



19.5.2026 (SITA.sk) - Pražskí záchranári po nehode v mestskej časti Záběhlice vyhlásili traumaplán. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia.

Pri čelnej zrážke električky s autobusom v pražskej mestskej časti Záběhlice sa v utorok predpoludním zranilo 18 ľudí, z toho dvaja vážne. Informoval o tom web TN.cz.


Nehoda sa stala na ulici Chodovská. Na miesto okamžite vyrazili policajti, hasiči aj záchranári. Hasiči museli z jedného z vozidiel vyslobodzovať vodiča.



Vodiča vyslobodili


„Prebieha vyprosťovanie vodiča jedného z vozidiel,“ uviedla po nehode hovorkyňa polície Eva Kropáčová. Hasiči neskôr oznámili, že muža sa podarilo úspešne vyslobodiť.


Pražská záchranná služba po prvotných informáciách o väčšom počte zranených vyhlásila traumaplán a na miesto vyslala viacero posádok vrátane lekárov, evakuačného špeciálu EVA a vedenia záchrannej služby.


„Celkovo bolo na mieste ošetrených a do pražských nemocníc prevezených 18 osôb. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia,“ uviedol hovorca pražských záchranárov Karel Kirs.



Príčiny nehody vyšetrujú


Podľa prvotných zistení polície vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin vybočil zo svojho jazdného pruhu a následne sa zrazil s protiidúcou električkou.


„Príčiny a okolnosti nehody teraz zisťujú policajti, nemožno vylúčiť zdravotnú indispozíciu vodiča,“ dodala polícia. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.




Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke električky s autobusom v Prahe sa zranilo 18 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.


