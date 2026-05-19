Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Pri zrážke električky s autobusom v Prahe sa zranilo 18 ľudí
Pri čelnej zrážke električky s autobusom v pražskej mestskej časti Záběhlice sa v utorok predpoludním zranilo 18 ľudí, z toho dvaja vážne.
Pri čelnej zrážke električky s autobusom v pražskej mestskej časti Záběhlice sa v utorok predpoludním zranilo 18 ľudí, z toho dvaja vážne. Informoval o tom web TN.cz.
Nehoda sa stala na ulici Chodovská. Na miesto okamžite vyrazili policajti, hasiči aj záchranári. Hasiči museli z jedného z vozidiel vyslobodzovať vodiča.
Vodiča vyslobodili
„Prebieha vyprosťovanie vodiča jedného z vozidiel,“ uviedla po nehode hovorkyňa polície Eva Kropáčová. Hasiči neskôr oznámili, že muža sa podarilo úspešne vyslobodiť.
Pražská záchranná služba po prvotných informáciách o väčšom počte zranených vyhlásila traumaplán a na miesto vyslala viacero posádok vrátane lekárov, evakuačného špeciálu EVA a vedenia záchrannej služby.
„Celkovo bolo na mieste ošetrených a do pražských nemocníc prevezených 18 osôb. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia,“ uviedol hovorca pražských záchranárov Karel Kirs.
Príčiny nehody vyšetrujú
Podľa prvotných zistení polície vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin vybočil zo svojho jazdného pruhu a následne sa zrazil s protiidúcou električkou.
„Príčiny a okolnosti nehody teraz zisťujú policajti, nemožno vylúčiť zdravotnú indispozíciu vodiča,“ dodala polícia. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke električky s autobusom v Prahe sa zranilo 18 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
