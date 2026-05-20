 Streda 20.5.2026
 Meniny má Bernard
20. mája 2026

Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu


Tagy: MS v hokeji 2026 Slovenská hokejová reprezentácia

Slovenskí hokejisti zdolali Slovincov až po samostatných nájazdoch 5:4.



20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti zdolali Slovincov až po samostatných nájazdoch 5:4.

 

Slovenský hokejový reprezentant Adam Liška po utorňajšom víťazstve nad Slovinskom 5:4 po samostatných nájazdoch na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priznal, že slovenské mužstvo v závere zápasu stratilo istotu, no duel označil za dôležitú skúsenosť pre mladé mužstvo.

Slováci viedli v zápase 1:0, 2:1 aj 4:2, no Slovinci sa zakaždým dokázali vrátiť do zápasu. O triumfe Slovenska napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých skórovali Oliver Okuliar, Filip Mešár a Kristián Pospíšil. Za Slovinsko sa presadil iba Rok Tičar, bývalý hráč Slovana Bratislava, ktorý počas riadneho hracieho času zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.

„Mali sme naozaj dobrý štart. V hre piatich proti piatim sme boli lepším tímom, ale vedeli sme už pred zápasom, že Slovinsko má dobrú presilovku. Dostali sme niekoľko trestov a oni skórovali,“ povedal Liška podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Slovenský útočník zároveň priznal, že v tretej tretine sa výkon mužstva zhoršil. „V tretej tretine boli lepší oni. Vyzeralo to, akoby sme boli trochu vystrašení, ale neboli sme. Sme mladý tím a snažili sme sa hrať stále rovnakým spôsobom,“ uviedol.

Liška označil dramatický priebeh zápasu za dôležitú skúsenosť do ďalšieho priebehu turnaja. „Myslím si, že je to pre nás veľká lekcia a som si istý, že ak budeme neskôr v podobnej situácii, zvládneme to lepšie,“ dodal.

Víťazstvo za dva body posunulo Slovensko na druhé miesto v tabuľke B-skupiny so ziskom ôsmich bodov, o bod za Kanadu. Slovinci majú tri body a delia sa o piate miesto so Švédskom.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu © SITA Všetky práva vyhradené.

