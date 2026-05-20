Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu
Slovenskí hokejisti zdolali Slovincov až po samostatných nájazdoch 5:4.
20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti zdolali Slovincov až po samostatných nájazdoch 5:4.
Slovenský hokejový reprezentant Adam Liška po utorňajšom víťazstve nad Slovinskom 5:4 po samostatných nájazdoch na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priznal, že slovenské mužstvo v závere zápasu stratilo istotu, no duel označil za dôležitú skúsenosť pre mladé mužstvo.
Slováci viedli v zápase 1:0, 2:1 aj 4:2, no Slovinci sa zakaždým dokázali vrátiť do zápasu. O triumfe Slovenska napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých skórovali Oliver Okuliar, Filip Mešár a Kristián Pospíšil. Za Slovinsko sa presadil iba Rok Tičar, bývalý hráč Slovana Bratislava, ktorý počas riadneho hracieho času zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.
„Mali sme naozaj dobrý štart. V hre piatich proti piatim sme boli lepším tímom, ale vedeli sme už pred zápasom, že Slovinsko má dobrú presilovku. Dostali sme niekoľko trestov a oni skórovali,“ povedal Liška podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Slovenský útočník zároveň priznal, že v tretej tretine sa výkon mužstva zhoršil. „V tretej tretine boli lepší oni. Vyzeralo to, akoby sme boli trochu vystrašení, ale neboli sme. Sme mladý tím a snažili sme sa hrať stále rovnakým spôsobom,“ uviedol.
Liška označil dramatický priebeh zápasu za dôležitú skúsenosť do ďalšieho priebehu turnaja. „Myslím si, že je to pre nás veľká lekcia a som si istý, že ak budeme neskôr v podobnej situácii, zvládneme to lepšie,“ dodal.
Víťazstvo za dva body posunulo Slovensko na druhé miesto v tabuľke B-skupiny so ziskom ôsmich bodov, o bod za Kanadu. Slovinci majú tri body a delia sa o piate miesto so Švédskom.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu © SITA Všetky práva vyhradené.
