Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Mesežnikov: Zo všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie strán o spájaní, je postoj Matoviča najmenej dôležitý
Každá strana s podporou okolo piatich až 6,5 percenta politológa Grigorija Mesežnikova nemá istý vstup do parlamentu.
Vyhlásenia opozičných strán KDH a SaS o tom, že do najbližších parlamentných volieb pôjdu samostatne, považuje politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov za predčasné.
„Nerozumiem, prečo teraz prijímajú takéto rozhodnutia a vydávajú vyhlásenia, keď do volieb zostáva ešte rok a pol. Dovtedy sa môže veľa zmeniť vo vnútornej aj zahraničnej politike. Zdá sa však, že prevážili úvahy o samostatnom postupe, čo pravdepodobne súvisí aj s osobnými ambíciami ich popredných predstaviteľov,“ uviedol pre SITA.
Zvýšilo by predvolebné spájanie šance na volebný úspech?
Mesežnikov upoozornil, že preferencie strán sa neustále menia a v posledných mesiacoch sa SaS, KDH aj Demokrati pohybujú v prieskumoch približne na rovnakej úrovni. „Každá strana s podporou okolo piatich až 6,5 percenta nemá podľa mňa istý vstup do parlamentu,“ podotkol.
Predvolebné spájanie by podľa neho mohlo výrazne zvýšiť šance na volebný úspech. „SaS by mohla vytvoriť predvolebné zoskupenie minimálne s dvomi stranami, a to s Progresívnym Slovenskom a Demokratmi. SaS je liberálna strana a podobný typ liberalizmu reprezentuje aj Progresívne Slovensko, pričom programová kompatibilita existuje aj s Demokratmi,“ zhodnotil.
V prípade Kresťanskodemokratického hnutia pripomenul, že do volieb tradične vstupuje samostatne, s výnimkou projektu SDK. „KDH si zrejme verí, že prekročí päťpercentnú hranicu. Podľa mňa je to však riziko, keďže v nie tak dávnej minulosti sa do parlamentu nedostalo,“ dodal. V rámci možností na opozičnej scéne vidí pri kresťanských demokratoch najväčší prienik tém s Demokratmi.
Ovplyvní Matovič rozhodovanie o spájaní strán?
Igor Matovič nedávno vyzýval opozičné strany Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati, aby vytvorili predvolebnú koalíciu a kandidovali spoločne po vzore SDK z roku 1998.
Mesežnikov však jeho iniciatívu nepovažuje za rozhodujúcu. „Je to vec týchto strán, nie politika, ktorý vedie vlastný subjekt. Dochádza tu k miešaniu úlohy straníckeho lídra s úlohou analytika. Zo všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie strán o spájaní, je postoj Igora Matoviča najmenej dôležitý,“ skonštatoval.
Podľa Mesežnikova nie je vylúčené, že opozičné strany sa napokon po voľbách nevyhnú spolupráci s hnutím Slovensko Igora Matoviča v rámci jednej koalície. „Ak sa ukáže, že demokratické sily môžu vytvoriť väčšinovú vládu len s hnutím Slovensko, iná možnosť zrejme nebude. Všetky ostatné varianty by boli horšie,“ poznamenal.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vydalo 20. apríla oficiálne stanovisko, že pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne. Pri veľkom spájaní do širokých blokov podľa kresťanských demokratov hrozí, že pravicové a konzervatívne hodnoty zaniknú a voliči prídu o jasnú voľbu. „KDH dnes túto alternatívu predstavuje a zo svojich konzervatívnych hodnôt neustúpime,“ uviedol predseda hnutia Milan Majerský.
Predseda SaS Branislav Gröhling rovnako deklaroval samostatnú kandidatúru svojej strany. „Spájanie nie je žiadna stratégia. Keď o tom niekto rozpráva, priznáva, že žiadnu stratégiu nemá,“ vyhlásil. Zároveň upozornil, že opozícia neuspeje jednoduchým sčítaním hlasov jednotlivých strán. Podľa neho totiž môže pôsobiť aj opačný efekt – časť voličov, ktorí so spájaním nesúhlasia, sa od nich môže odvrátiť.
Zdroj: SITA.sk - Mesežnikov: Zo všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie strán o spájaní, je postoj Matoviča najmenej dôležitý © SITA Všetky práva vyhradené.
