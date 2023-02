Vlhová nebola v obráku úplne fit, Pini: Nemusíme to skrývať

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebola vo štvrtkovom obrovskom slalome na MS v stopercentnej forme. Vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel obsadila siedme miesto, keď si oproti prvému kolu polepšila o dve pozície. Problémy priznal jej tréner Mauro Pini i samotná lyžiarka.





V prvom kole išla Vlhová podľa vlastných slov príliš opatrne. Na najrýchlejšiu Mikaelu Shiffrinovú z USA stratila sekundu a obsadila deviate miesto. Nakoniec poskočila o dve priečky, ale chybám sa nevyhla. "Rozprávala som sa s trénerom, chýba nám január. Tam som bojovala aj sama so sebou a so svojím zdravím. Chýba nám to, ale tak to bohužiaľ je. Nie vždy idú veci podľa našich predstáv," povedala 27-ročná lyžiarka po pretekoch, ktoré boli na tohtoročných MS jej prvé."Povedal by som, že v tomto momente nemôže podávať maximum. Petra nie je fit a tým pádom to nie je stopercentné. Nemusíme to skrývať, pokiaľ sme na MS, musí všetko navzájom fungovať," priznal Pini. Jeho zverenkyňa mala v oboch jazdách slabší druhý sektor, no v záverečnom kole stratila aj v dolnej časti trate. "Nie je zdravá, ale urobila maximum. Videli ste to, prvých päťdesiat sekúnd to bolo v poriadku a potom jej došli sily. Pokiaľ nie je zdravá, nemôže pretekať s najlepšími troma," dodal tréner.Vlhová dosiahla v "obráku" druhý najlepší výsledok na svetovom šampionáte. Lepšia bola len pred štyrmi rokmi vo švédskom Are, kde ukoristila zlato. Kvalitnú formu pripomenul aj Pini: "Chcel by som pripomenúť, že má výbornú sezónu. V osemnástich pretekoch bola raz mimo najlepšej sedmičky, dnes dosiahla druhý najhorší výsledok. A to bola siedma. Jej bilancia je osem pódií a sedem štvrtých miest."V sobotu čaká Slovenku slalom. V tejto disciplíne má na konte jediné tohtoročné víťazstvo vo Svetovom pohári, dva malé glóbusy a na MS jej chýba do medailovej zbierky už len zlato. Na predošlých majstrovstvách sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo obsadila druhé miesto so sekundovou stratou na Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. "Vždy máme najvyššie a najlepšie očakávania, trocha si oddýchnem, zajtra tréning a ideme na to," povedala Vlhová k svojmu ďalšiemu programu v Courchevel/Meribel. Prvé kolo slalomu je na programe v sobotu o 10.00 h, druhé o 13.30.