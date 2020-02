Miera nezamestnanosti na Slovensku stúpla, ale stále sa drží pod piatimi percentami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci prvého mesiaca tohto roka 137 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.V porovnaní s decembrom minulého roka ide o nárast o 1 570 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v januári klesol o 7 143 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,13 %. Oproti koncu vlaňajška stúpla o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne to bolo menej o 0,29 percentuálneho bodu.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci januára tohto roka 168 757 osôb. Medzimesačne išlo o nárast o 3 302 osôb, v porovnaní s januárom minulého roka je to menej o 7 419 ľudí.