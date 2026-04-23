 24hod.sk    Z domova

23. apríla 2026

Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch nesúhlasí s tým, aby Slovnaft vybudoval veľkokapacitnú spaľovňu


Spaľovňa okrem interných odpadov umožní aj spracovanie dovážaných priemyselných a nebezpečných odpadov. Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch vyjadrilo zásadný nesúhlas so zámerom



slovnaft 676x451 23.4.2026 (SITA.sk) - Spaľovňa okrem interných odpadov umožní aj spracovanie dovážaných priemyselných a nebezpečných odpadov.


Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch vyjadrilo zásadný nesúhlas so zámerom Slovnaftu vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu. Mestská časť informovala, že miestne zastupiteľstvo schválilo uznesenie, kde vyjadrilo nesúhlas s týmto zámerom. Ako upozornilo, spaľovňa okrem interných odpadov umožní aj spracovanie dovážaných priemyselných a nebezpečných odpadov. Hlavným dôvodom nesúhlasu je podľa slov mestskej časti Vajnory ochrana zdravia obyvateľov Bratislavy.

„Ďalším závažným dôvodom je nevhodné umiestnenie spaľovne v lokalite, ktorá je už teraz veľmi zaťažená z hľadiska kumulácie znečistenia ovzdušia z viacerých zdrojov. Je neprípustné, aby bola prislúchajúca obytná lokalita a ďalšie mestské časti ohrozené negatívnym dopadom činnosti spaľovne s takou veľkou kapacitou na kvalitu ovzdušia a spodných vôd,“ vyhlásila mestská časť.

Starosta mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček je presvedčený, že pre navrhovanú činnosť a zvozovú oblasť je táto lokalita v Slovnafte jednou z najnevhodnejších lokalít v oblasti celého regiónu. Starosta súčasne upozornil na negatívne skúsenosti s týmto spôsobom nakladania s odpadom zo zahraničia.

„Mali by sme sa všetci pozrieť na príklad Talianska z minulosti, keď sa odpadové hospodárstvo dostalo do rúk obchodných spoločností a tie potom získali páky na uplatňovanie nátlaku na samosprávy. Obyvatelia Bratislavy a okolia už v súčasnosti pociťujú environmentálne a zdravotné dopady priemyselnej činnosti spoločnosti Slovnaft. Umožniť rozšírenie ďalšieho významného zdroja znečistenia v husto obývanom území hlavného mesta je preto v rozpore s verejným záujmom a dotýka sa to aj obyvateľov Vajnor. Preto som rád, že naše zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie,“ dodal Vlček.

Nesúhlas so zámerom Slovnaftu minulý týždeň vyjadrilo aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a v minulosti aj Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy či miestne zastupiteľstvá mestských častí. Environmentálne organizácie ministerstvu životného prostredia odovzdali proti plánovanej výstavbe spaľovne aj petíciu s takmer 19-tisíc podpismi.


Zdroj: SITA.sk - Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch nesúhlasí s tým, aby Slovnaft vybudoval veľkokapacitnú spaľovňu © SITA Všetky práva vyhradené.

Najvzácnejšie veľkomoravské nálezy previezli z Nitry do Čiech na výstavu, sprevádzala ich policajná eskorta – VIDEO, FOTO
Chyby zariadenia kúpeľne, ktoré potichu ničia vašu práčku

