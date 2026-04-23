23. apríla 2026

Štát rozšíri zoznam prioritných okresov, pribudne aj viac peňazí, oznámil minister Migaľ


Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa MIRRI znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory. Štát plánuje popri avizovanom rozšírení zoznamu prioritných okresov z 19 na 30 ...



23.4.2026 (SITA.sk) - Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa MIRRI znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory.


Štát plánuje popri avizovanom rozšírení zoznamu prioritných okresov z 19 na 30 zároveň zvýšiť finančnú alokáciu pre tieto regióny o 2,3 milióna eur. Oznámil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ po rokovaní so zástupcami samospráv v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zmeny majú podľa ministra posilniť regionálnu politiku a priniesť konkrétnu pomoc do oblastí, ktoré dlhodobo čelia ekonomickým a sociálnym problémom. „Mechanizmus prioritných okresov nevnímam ako administratívny nástroj, ale ako konkrétny záväzok štátu voči regiónom, ktoré sa dlhodobo pasujú s náročnejšími podmienkami, a ktoré potrebujú silnejší impulz pre rozvoj,“ uviedol Migaľ.


Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa rezortu znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory. Minister poukázal na to, že aj menšie rozdiely v dostupnosti zdrojov môžu rozhodnúť o tom, či región získa reálnu šancu na rozvoj. Finančná pomoc smeruje podľa ministra do rôznych oblastí, od základnej infraštruktúry, ako sú vodovody a kanalizácie, cez podporu cestovného ruchu až po prípravu verejných investícií.

Súčasťou opatrení je aj podpora malých obcí do 500 obyvateľov, ktoré môžu získať príspevky na menšie projekty do 10-tisíc eur. Tie majú pomôcť najmä tam, kde samosprávy nemajú kapacity na čerpanie väčších eurofondových zdrojov. Minister zároveň avizoval, že aktuálnu alokáciu vo výške 13,8 milióna eur nepovažuje za konečnú a do budúcnosti chce presadzovať jej zdvojnásobenie.

Cieľom je podľa neho posilniť rozvoj regiónov naprieč Slovenskom. „Som presvedčený, že Slovensko môže byť silné len vtedy, ak budú silné aj jeho regióny. A regióny budú silné vtedy, ak dostanú férovú šancu pripraviť a uskutočniť projekty, ktoré zlepšia život ľudí tam, kde žijú,“ dodal Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Štát rozšíri zoznam prioritných okresov, pribudne aj viac peňazí, oznámil minister Migaľ © SITA Všetky práva vyhradené.

