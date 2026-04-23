Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Štát rozšíri zoznam prioritných okresov, pribudne aj viac peňazí, oznámil minister Migaľ
Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa MIRRI znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory. Štát plánuje popri avizovanom rozšírení zoznamu prioritných okresov z 19 na 30 ...
23.4.2026 (SITA.sk) - Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa MIRRI znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory.
Štát plánuje popri avizovanom rozšírení zoznamu prioritných okresov z 19 na 30 zároveň zvýšiť finančnú alokáciu pre tieto regióny o 2,3 milióna eur. Oznámil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ po rokovaní so zástupcami samospráv v Prešovskom samosprávnom kraji.
Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa rezortu znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory. Minister poukázal na to, že aj menšie rozdiely v dostupnosti zdrojov môžu rozhodnúť o tom, či región získa reálnu šancu na rozvoj. Finančná pomoc smeruje podľa ministra do rôznych oblastí, od základnej infraštruktúry, ako sú vodovody a kanalizácie, cez podporu cestovného ruchu až po prípravu verejných investícií.
Súčasťou opatrení je aj podpora malých obcí do 500 obyvateľov, ktoré môžu získať príspevky na menšie projekty do 10-tisíc eur. Tie majú pomôcť najmä tam, kde samosprávy nemajú kapacity na čerpanie väčších eurofondových zdrojov. Minister zároveň avizoval, že aktuálnu alokáciu vo výške 13,8 milióna eur nepovažuje za konečnú a do budúcnosti chce presadzovať jej zdvojnásobenie.
Cieľom je podľa neho posilniť rozvoj regiónov naprieč Slovenskom. „Som presvedčený, že Slovensko môže byť silné len vtedy, ak budú silné aj jeho regióny. A regióny budú silné vtedy, ak dostanú férovú šancu pripraviť a uskutočniť projekty, ktoré zlepšia život ľudí tam, kde žijú,“ dodal Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Štát rozšíri zoznam prioritných okresov, pribudne aj viac peňazí, oznámil minister Migaľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Harm reduction nie je ideológia, ale nástroj zachraňujúci životy, reagujú mimovládky na Šutaja Eštoka
Harm reduction nie je ideológia, ale nástroj zachraňujúci životy, reagujú mimovládky na Šutaja Eštoka
<< predchádzajúci článok
Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch nesúhlasí s tým, aby Slovnaft vybudoval veľkokapacitnú spaľovňu
Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch nesúhlasí s tým, aby Slovnaft vybudoval veľkokapacitnú spaľovňu