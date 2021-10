Mikaela Shiffrinová miluje rýchlosť, vo Svetovom pohári hlási návrat k zjazdom a super G

Preteky v Lake Louise podľa Shiffrinovej gusta

Po návrate nemala vysoké ambície

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Fenomenálna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vlani zredukovala svoje vystúpenia vo Svetovom pohári na slalomy a obrovské slalomy, ale v ďalšej sezóne hlási návrat k rýchlosti. Dvojnásobná olympijská víťazka a šesťnásobná majsterka sveta plánuje začiatkom decembra účasť na dovedna troch pretekoch v zjazde a super G v kanadskom Lake Louise."Som najmä technička, ale milujem aj rýchlosť a najmä preteky v Lake Louise sú podľa môjho gusta. Veľmi sa na ne teším. V sezóne nepôjdem na všetky rýchlostné preteky, reálne to ani nebude možné," uviedla Shiffrinová.Dvadsaťšesťročná rodáčka z Vailu vyhrala prvý zjazd vo Svetovom pohári v roku 2017 v Lake Louise. O rok neskôr na rovnakom mieste pridala aj triumf v super G. Celkovo v kariére nazbierala šesť víťazstiev v rýchlostných disciplínach v rámci Svetového pohára, zo super G má zlato aj z majstrovstiev sveta v Aare 2019. Trojnásobná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári dosiaľ nazbierala 69 víťazstiev v pretekoch SP, vo vlaňajšej sezóne poznačenej zranením chrbta aj smrťou jej otca pridala iba tri triumfy.Aj preto zo svojho programu vynechala zjazdy a super G a sústredila sa len na technické disciplíny. Na februárových MS v Cortine d'Ampezzo však excelovala - získala zlato v alpskej kombinácii, striebro v obrovskom slalome a bronz v super G aj slalome."Bola to tak trochu návratová sezóna. Nemala som v nej vysoké ambície. Koncentrovala som sa len na slalomy a obrovské slalomy," podotkla slávna Američanka. "Mám pocit, že existuje milión vecí, ktoré po minulej sezóne môžem zlepšiť. Počnúc kondíciou, rýchlosťou, obratnosťou aj správnym tajmingom v bránkach. Všetko môže byť na vyššej úrovni, tak to cítim. Niekedy je však lepšie zastaviť sa a povedať si - je to celkom dobré," dodala.