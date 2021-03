Shiffrinová si po prehre s Vlhovou neodpustila kritiku organizátorov, oprava bránky trvala pridlho

Organizátori úmyselnosť odmietli

7.3.2021 - Mikaela Shiffrinová síce uznala prehru s Petrou Vlhovou v nedeľňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Jasnej, ale po pretekoch si neodpustila kritické slová na adresu organizátorov. Americkej favoritke sa zdalo, že oprava jednej z bránok po jazde jej slovenskej súperky Petry Vlhovej v 2. kole trvala príliš dlho a pritom nemusela.Shiffrinová za tým videla zámer organizátorov vyviesť ju zo správneho nastavenia na svoju jazdu, keďže musela na ňu čakať o približne dve minúty dlhšie ako je zvyčajné. Shiffrinová po prvom kole viedla o 16 stotín sekundy pred Vlhovou, ale napokon skončila až tretia s mankom 37 stotín na veľkú slovenskú rivalku. V druhom kole dosiahla až jedenásty najlepší čas.

"Oprava bránky im trvala dve minúty, pritom to malo byť asi 30 sekúnd. Myslím si, že Petra je dosť dobrá lyžiarka na to, aby vyhrala preteky aj bez tohto neprofesionálneho činu, nad ktorým navyše nemá kontrolu. Ani ja nad tým nemám kontrolu, ale príde mi to tak, akoby si niekto povedal: 'fajn, Vlhová je na čele, tak urobme niečo, čím sa môžeme dostať do Shiffrinovej hlavy'," kriticky reagovala čoskoro 26-ročná Američanka.

Petra môže byť na seba hrdá

Organizátori SP v Jasnej dôrazne odmietli, že oprava bránky trvala príliš dlho a všetko bolo úmyselné. "V žiadnom prípade nepripúšťame, že by sa niečo udialo naschvál. Je to bežná súčasť nášho športu. Rovnako ako mala štart-stop Mikaela Shiffrinová, mala ho predtým aj Petra Vlhová. Obe na dve a pol minúty. Snažili sme sa v oboch prípadoch zareagovať čo najrýchlejšie,“ reagovala športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová.Shiffrinová rozumie tomu, že prerušenia počas pretekov sú ich bežnou súčasťou. Podľa nej však treba rozlišovať, či sa tak stane po páde pretekára alebo z iného dôvodu."Jedna vec je, keď športovec spadne a zraní sa a druhá zasa, keď sa opravuje bránka a trvá to dve minúty. A dvaja ľudia hľadajú vlajku, či čo vlastne sa tam stalo. Bolo to až smiešne... Toto rozhodne nie je profesionálny spôsob riešenia situácie. Petra môže byť hrdá na to, ako lyžovala, ale toto trochu uberá aj z jej výkonu. Je to ťažká situácia," pokračovala víťazka sobotňajšieho slalomu.Shiffrinová zároveň uznala, že s touto nepriazňou osudu sa mala lepšie vyrovnať. "Trochu som sa naštvala a nezvládla situáciu. Musím sa z toho poučiť. Celkovo som vo väčšine svojej jazdy odviedla dobrú prácu, ale nebola som dosť dobrá," dodala šiesta žena celkového poradia Svetového pohára.Petra Vlhová sa v nedeľu na svojom domácom svahu v Jasnej dočkala prvého víťazstva v obrovskom slalome v tejto sezóne Svetového pohára a celkovo piateho v kariére. Slovenka vďaka 100-bodovému zásahu znížila stratu na Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú v boji o veľký glóbus zo 107 na 36 bodov. Úradujúca majsterka sveta v "obráku" Gutová-Behramiová skončila po nevydarenom prvom kole až deviata.