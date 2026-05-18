Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Milostný trojuholník či podvádzanie? Vonnová má nového priateľa, s ktorým nedávno randila aj Ledecká – FOTO
18.5.2026 (SITA.sk) - Ako to bolo sa asi verejnosť nedozvie, no bude zaujímavé sledovať, či si americká legenda našla nového stabilného partnera.
V luxusnej štvrti New Yorku Soho bola spozorovaná americká lyžiarka Lindsey Vonnová s francúzskym športovcom Matthieuom Bailetom. Začali sa tak chýry o novom vzťahu.
Špekulácie pokračovali, keď mu komentovala fotografiu na sociálnej sieti, kde je bez trička, so smajlíkom symbolizujúcim vypleštené oči. Potenciálny nový vzťah je prvým, odkedy sa Vonnová rozišla s biznismenom Diegom Osoriom v roku 2025.
Nedávno uviedla, že pre športovcov je ťažké nájsť si niekoho, kto dokáže pochopiť štýl života na cestách pre rôzne podujatia či tlak, ktorý je na nich sústavne vyvíjaný.
"Je ťažké mať dostatočne hrubú kožu na to, aby ste nebojovali proti každému, kto vám chce hovoriť, čo máte robiť, alebo ako to máte robiť, alebo vám povie, že ste mali urobiť niečo inak, keď na svete existuje možno päť ľudí, ktorí chápu tlak, pod ktorým som bola," povedala pre web people.com.
Päťnásobná olympionička tiež prezradila, že sa teší na leto a dovolenku, keďže už nie je na invalidnom vozíku a pohybuje sa pomocou barlí a palice. Chce si tam oddýchnuť a bude sa snažiť "normálne žiť".
Pozorní fanúšikovia šípia niečo o milostnom trojuholníku či údajnom podvádzaní, keďže Bailet bol nedávno spájaný ako priateľ českej snoubordistky i lyžiarky Ester Ledeckej.
Sama na sociálnej sieti potvrdila, že sa s niekým rozišla. Nepotvrdila však, o koho ide. Médiá uvádzali jej krajana a tenistu Robina Staněka, ale aj spomenutého Francúza.
Najmä v lete 2025 sa špekulácie ukázali v správnom svetle, keď bol lyžiar spozorovaný po boku Ledeckej na výlete v Holandsku či dokonca v sídle jej rodiny.
Nie je však oficiálne potvrdené z oboch strán, či tvorili určitý čas pár ani to, či sa rozišli v dobrom alebo zlom. Napriek všetkému je tú istá šanca, že sa Bailet zapozeral do známejšej kolegyne zo svahov.
On má 30 rokov, zatiaľ čo Vonnová 41. Potenciálny trojuholník by ukončila Ledecká, ktorej je 31. Ako to bolo sa asi verejnosť nedozvie, no bude zaujímavé sledovať, či si americká legenda našla nového stabilného partnera.
A to najmä v ťažkom období po zlomenine nohy, ktorú utrpela na zimných olympijských hrách v Taliansku. Nebolo jasné, kedy sa vráti a či vôbec. Návrat však nevylúčila.
Boli spolu?
Náročné obdobie
