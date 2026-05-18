18. mája 2026

Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke



Oficiálny tovar Medzinárodnej federácie stolného tenisu (ITTF) zobrazoval čínsku vlajku s nesprávnym počtom hviezd. Nahnevaní čínski fanúšikovia požadujú ospravedlnenie od Medzinárodnej ...



18.5.2026 (SITA.sk) - Oficiálny tovar Medzinárodnej federácie stolného tenisu (ITTF) zobrazoval čínsku vlajku s nesprávnym počtom hviezd.


Nahnevaní čínski fanúšikovia požadujú ospravedlnenie od Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) po tom, čo sa na tovare v oficiálnom internetovom obchode objavila nesprávna čínska vlajka.

Na plagáte, tričku a mikine - ktoré stáli 35 až 67 dolárov - symbolizujúcich víťazstvá Číny na nedávnych majstrovstvách sveta tímov v Londýne, sa objavila čínska vlajka so šiestimi hviezdami namiesto piatich.

Neskôr sa na webe objavila upravená verzia so správnym počtom hviezd, ktoré však boli umiestnené nesprávne. Tovar bol následne stiahnutý z webstránky ITTF.

Čínski fanúšikovia reagovali na chyby veľmi rozhorčene, pričom na platforme WeChat sa objavil článok, ktorý vyzýval ITTF a organizáciu TTE (Table Tennis England) na ospravedlnenie. Získal tam viac ako 50-tisíc vzhliadnutí. Chyby sa tiež rýchlo šírili aj na čínskej sociálnej sieti Weibo.

"Máte vôbec nejaký rešpekt k Číne a športovcom?" napísal jeden fanúšik, označujúc ITTF a TTE. Získal za to viac ako 2-tisíc lajkov. "Ktorá krajina má vlajku so šiestimi hviezdami?" pýtal sa ďalší.

Niektorí vyjadrili svoju nespokojnosť aj smerom k Čínskej stolnotenisovej asociácii (CTTA), ktorá zatiaľ na vzniknutú situáciu verejne nereagovala. "CTTA nezaujímajú tie najzákladnejšie otázky?" napísal používateľ na Weibo.

Ďalšie sťažnosti boli na adresu ponímania najlepšej hráčky sveta Sun Jing-ša, ktorá vyhrala všetky svoje zápasy na turnaji, na ponúkanom tovare však bola zobrazená jej spoluhráčka Wang Man-jü.

"Nevedia, ako vyzerá päťhviezdová vlajka a tiež nevedia, čo znamená 'MVP'," skonštatoval ďalší užívateľ.



Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke © SITA Všetky práva vyhradené.

