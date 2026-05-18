|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke
Oficiálny tovar Medzinárodnej federácie stolného tenisu (ITTF) zobrazoval čínsku vlajku s nesprávnym počtom hviezd. Nahnevaní čínski fanúšikovia požadujú ospravedlnenie od Medzinárodnej ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Oficiálny tovar Medzinárodnej federácie stolného tenisu (ITTF) zobrazoval čínsku vlajku s nesprávnym počtom hviezd.
Nahnevaní čínski fanúšikovia požadujú ospravedlnenie od Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) po tom, čo sa na tovare v oficiálnom internetovom obchode objavila nesprávna čínska vlajka.
Na plagáte, tričku a mikine - ktoré stáli 35 až 67 dolárov - symbolizujúcich víťazstvá Číny na nedávnych majstrovstvách sveta tímov v Londýne, sa objavila čínska vlajka so šiestimi hviezdami namiesto piatich.
Neskôr sa na webe objavila upravená verzia so správnym počtom hviezd, ktoré však boli umiestnené nesprávne. Tovar bol následne stiahnutý z webstránky ITTF.
Čínski fanúšikovia reagovali na chyby veľmi rozhorčene, pričom na platforme WeChat sa objavil článok, ktorý vyzýval ITTF a organizáciu TTE (Table Tennis England) na ospravedlnenie. Získal tam viac ako 50-tisíc vzhliadnutí. Chyby sa tiež rýchlo šírili aj na čínskej sociálnej sieti Weibo.
"Máte vôbec nejaký rešpekt k Číne a športovcom?" napísal jeden fanúšik, označujúc ITTF a TTE. Získal za to viac ako 2-tisíc lajkov. "Ktorá krajina má vlajku so šiestimi hviezdami?" pýtal sa ďalší.
Niektorí vyjadrili svoju nespokojnosť aj smerom k Čínskej stolnotenisovej asociácii (CTTA), ktorá zatiaľ na vzniknutú situáciu verejne nereagovala. "CTTA nezaujímajú tie najzákladnejšie otázky?" napísal používateľ na Weibo.
Ďalšie sťažnosti boli na adresu ponímania najlepšej hráčky sveta Sun Jing-ša, ktorá vyhrala všetky svoje zápasy na turnaji, na ponúkanom tovare však bola zobrazená jej spoluhráčka Wang Man-jü.
"Nevedia, ako vyzerá päťhviezdová vlajka a tiež nevedia, čo znamená 'MVP'," skonštatoval ďalší užívateľ.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke © SITA Všetky práva vyhradené.
Nahnevaní čínski fanúšikovia požadujú ospravedlnenie od Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) po tom, čo sa na tovare v oficiálnom internetovom obchode objavila nesprávna čínska vlajka.
Na plagáte, tričku a mikine - ktoré stáli 35 až 67 dolárov - symbolizujúcich víťazstvá Číny na nedávnych majstrovstvách sveta tímov v Londýne, sa objavila čínska vlajka so šiestimi hviezdami namiesto piatich.
Neskôr sa na webe objavila upravená verzia so správnym počtom hviezd, ktoré však boli umiestnené nesprávne. Tovar bol následne stiahnutý z webstránky ITTF.
Čínski fanúšikovia reagovali na chyby veľmi rozhorčene, pričom na platforme WeChat sa objavil článok, ktorý vyzýval ITTF a organizáciu TTE (Table Tennis England) na ospravedlnenie. Získal tam viac ako 50-tisíc vzhliadnutí. Chyby sa tiež rýchlo šírili aj na čínskej sociálnej sieti Weibo.
"Máte vôbec nejaký rešpekt k Číne a športovcom?" napísal jeden fanúšik, označujúc ITTF a TTE. Získal za to viac ako 2-tisíc lajkov. "Ktorá krajina má vlajku so šiestimi hviezdami?" pýtal sa ďalší.
Niektorí vyjadrili svoju nespokojnosť aj smerom k Čínskej stolnotenisovej asociácii (CTTA), ktorá zatiaľ na vzniknutú situáciu verejne nereagovala. "CTTA nezaujímajú tie najzákladnejšie otázky?" napísal používateľ na Weibo.
Ďalšie sťažnosti boli na adresu ponímania najlepšej hráčky sveta Sun Jing-ša, ktorá vyhrala všetky svoje zápasy na turnaji, na ponúkanom tovare však bola zobrazená jej spoluhráčka Wang Man-jü.
"Nevedia, ako vyzerá päťhviezdová vlajka a tiež nevedia, čo znamená 'MVP'," skonštatoval ďalší užívateľ.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia stolného tenisu v Číne žiadajú ospravedlnenie za chybu na vlajke © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Milostný trojuholník či podvádzanie? Vonnová má nového priateľa, s ktorým nedávno randila aj Ledecká – FOTO
Milostný trojuholník či podvádzanie? Vonnová má nového priateľa, s ktorým nedávno randila aj Ledecká – FOTO
<< predchádzajúci článok
Sinner v Ríme zlomil niekoľko rekordov. Taliani sa dočkali víťaza 50 rokov po Panattovi – VIDEO
Sinner v Ríme zlomil niekoľko rekordov. Taliani sa dočkali víťaza 50 rokov po Panattovi – VIDEO