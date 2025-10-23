|
Štvrtok 23.10.2025
|
23. októbra 2025
Mimoriadnu schôdzu k riaditeľovi SIS Gašparovi neotvorili, bod ostáva v programe riadnej schôdze
Mimoriadnu schôdzu k prijatiu uznesenia k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom vo štvrtok v Národnej ...
23.10.2025 (SITA.sk) - Mimoriadnu schôdzu k prijatiu uznesenia k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom vo štvrtok v Národnej rade SR neotvorili.
Ako na začiatku 42. schôdze s týmto jediným bodom povedal predseda NR SR Richard Raši, vzhľadom na to, že predmetný návrh poslancov Márie Kolíkovej, Juraja Krúpu a Ondreja Dostála je zaradený do programu práve prebiehajúcej 40. schôdze, požiadal o stanovisko ústavnoprávny výbor, či je možné na mimoriadnej schôdzi prerokovať bod už zaradený v schválenom programe práve prebiehajúcej schôdze.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že ak je bod už riadne zaradený na program prebiehajúcej schôdze, na jeho zaradenie a prerokovanie na inej schôdzi nie je možné využiť inštitút zvolania inej schôdze. Po tomto vyhlásení Raši ukončil 42 mimoriadnu schôdzu a skonštatoval, že daný bod ostáva riadne zaradený v programe aktuálnej 40. schôdze.
Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 49 opozičných poslancov. Návrh na prijatie uznesenia k dôveryhodnosti SIS podali poslanci SaS Mária Kolíková, Juraj Krúpa a Ondrej Dostál. Navrhujú, aby Národná rada vyjadrila znepokojenie nad novými zistenými skutočnosťami, týkajúcimi sa riaditeľa SIS.
Tie podľa nich vyvolávajú podozrenie, že nedodržiava povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, ba dokonca, že ich sprostredkúva osobe obžalovanej z trestného činu korupcie a organizovaného zločinu. Znepokojenie navrhujú vyjadriť aj nad novými skutočnosťami o jeho nejasných majetkových pomeroch, najmä v súvislosti s jeho účasťou na podnikateľskej činnosti v zahraničí.
Chcú, aby SIS aby preverila osvedčenie o bezpečnostnej previerke Pavla Gašpara na základe nových skutočností. Zároveň navrhujú, aby parlament požiadal vládu, predsedu vlády a prezidenta o súčinnosť pri vyvodení politickej zodpovednosti voči riaditeľovi SIS, a to jeho odvolaním z funkcie.
Medzi dôvody na zvolanie mimoriadnej schôdze patria podľa navrhovateľov napríklad pochybnosti o majetkových pomeroch riaditeľa SIS Pavla Gašpara s ohľadom na jeho priznané príjmy, vrátane nejasností z účasti na podnikaní v zahraničí. „Finančný úrad v Českej republike potvrdil, že začal správne konanie proti obchodnej spoločnosti, v ktorej má riaditeľ SIS majetkovú účasť, pretože táto utajovala účtovníctvo,“ zdôraznili poslanci.
Ďalšie nové skutočnosti sa podľa navrhovateľov týkajú pochybností o ochrane utajovaných skutočností riaditeľom SIS. „Je tu totiž závažné podozrenie, že poskytuje utajované skutočnosti osobe obžalovanej z trestného činu korupcie a organizovaného zločinu Tiborovi Gašparovi, toho času podpredsedovi NR SR, o ktorých sa verejnosť dozvedela počas televíznej relácie STVR dňa 1. septembra 2025,“ pripomenuli opoziční poslanci.
Predkladatelia uznesenia k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom sú zároveň presvedčení, že uvedené pochybnosti o zákonom predpokladanej morálnej integrite a dodržiavaní povinností podľa zákona týkajúce sa riaditeľa SIS dávajú jasný základ pre obavy, že nielen hrozí únik utajovaných skutočností, ale že k nemu priebežne dochádza. Predkladatelia majú tiež obavy z vydierateľnosti riaditeľa SIS, lebo jeho majetkové pomery sú vo veľkej miere nejasné a zdá sa, že existuje dôvod, pre ktorý riaditeľ SIS tieto zatajuje.
„Predkladatelia si uvedomujú, že ako klesá dôveryhodnosť riaditeľa SIS, tak klesá aj dôveryhodnosť samotnej inštitúcie, a to nielen doma u našich občanov, ale aj v zahraničí u našich zahraničných partnerov, osobitne v rámci krajín Európskej únie a NATO, od úzkej spolupráce s ktorými je priamo závislá aj dôsledná ochrana bezpečnosti, ústavného poriadku, národných i zahraničných záujmov Slovenskej republiky,“ doplnili poslanci v odôvodnení návrhu na odvolanie Pavla Gašpara.
