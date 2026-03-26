Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Minister Kaliňák navštívil Portugalsko, krajiny posilnia vojensko-technickú spoluprácu – FOTO
Slovensko a Portugalsko posilnia vojensko-technickú spoluprácu. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (
26.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko a Portugalsko posilnia vojensko-technickú spoluprácu. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) navštívil Portugalsko, kde ho prijal minister národnej obrany Nuno Melo.
Spoločné rokovania potvrdili doterajšiu spoluprácu oboch krajín v oblasti obrany a podpisom zámeru o posilnením vojensko-technickej spolupráce sa otvoril aj ďalší priestor pre prehĺbenie spolupráce. Ministri sa zhodli na posilnení spoločných projektov, užšej koordinácii v rámci NATO a EÚ, a tiež na podpore sebestačnosti v obrannom priemysle.
„Cením si našu spoluprácu v oblasti obrany a verím, že tieto rokovania ju posunú na ešte vyššiu úroveň. Uzavretie dohody je novým impulzom a jasným dôkazom našej spoločnej vôle rozvíjať partnerstvo pri spoločných projektoch so zachovaním budovania obrannej sebestačnosti,“ uviedol Kaliňák a vyzdvihol čoraz častejší kontakt krajín a štátnych a súkromných zbrojárskych firiem.
Minister súčasne ocenil pôsobenie viac ako 120 portugalských vojakov v Mnohonárodnej brigáde NATO na Slovensku. „Ich prítomnosť je jasným dôkazom spojeneckej solidarity a spoločného záväzku k bezpečnosti východného krídla Aliancie,“ doplnilo ministerstvo.
Portugalská agentúra Lusa spresnila, že témou rokovaní bol aj nákup lietadiel Embraer KC-390, keďže Portugalsko tieto lietadlá má a vybavuje ich vlastnými technológiami. Kaliňák v tejto súvislosti navštívil aj leteckú základňu Beja, kde na KC-390 cvičia domáci aj zahraniční piloti.
Kaliňák sa súčasne zaujímal aj o spolupráci pri výrobe dronov a navštívil aj výrobcov bezpilotnej techniky, konkrétne firmy Beyond Vision a Tekever. Pozrieť sa prišiel aj do spoločnosti OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, ktorá zabezpečuje údržbu leteckých motorov pre slovenskú armádu.
Zdroj: SITA.sk - Minister Kaliňák navštívil Portugalsko, krajiny posilnia vojensko-technickú spoluprácu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
