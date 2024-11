Minister Tomáš pripúšťa, že na šéfa parlamentu by mohol byť nominovaný aj Šutaj Eštok

3.11.2024 (SITA.sk) - Prvou voľbou koaličnej strany Hlas-SD na obsadenie postu predsedu parlamentu je Richard Raši Erik Tomáš však pripúšťa, že sa diskutuje aj o nominácii šéfa strany a súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka . Ako Tomáš ďalej povedal v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, v takomto prípade by však post šéfa rezortu vnútra musel ostať strane Hlas."Kto by bol prípadne novým ministrom vnútra, o tom nemienim špekulovať," odpovedal Tomáš na otázku, či by sa novým ministrom mohol stať súčasný riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian . Ako ďalej uviedol, takto ďaleko zatiaľ koalícia nie je. "Najprv musí byť zvolený predseda parlamentu," doplnil Tomáš.Minister zároveň pripomenul, že zvolenie šéfa parlamentu z radov Hlasu už podporuje aj predseda vlády Smer-SD ), ktorý doteraz na tento post podporoval skôr šéfa SNS "Jasne pán premiér v jednom z rozhovorov povedal, že sa zmenili pomery v parlamente, že v klube SNS je už len sedem poslancov a že to by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu," dodal Tomáš s tým, že jeho strana má veľké očakávania, že sa voľba nového predsedu parlamentu "pohne".Opozičná poslankyňa Simona Petrík Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti dúfa, že keď sa vládna koalícia preberie z delíria, predstaví nejakých kandidátov na post predsedu parlamentu. "Ja mám pocit, že vládnej koalícii absolútne vyhovuje nemať predsedu parlamentu," skonštatovala.