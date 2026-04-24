|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Juraj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. apríla 2026
Ministerka Šimkovičová si na Devíne pripomenula historický výstup štúrovcov, zúčastnil sa aj Taraba
Podujatie pripomenulo historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín. Ministerka kultúry
Zdieľať
24.4.2026 (SITA.sk) - Podujatie pripomenulo historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok zúčastnila na spomienkovom podujatí pri príležitosti 190. výročia historického výstupu štúrovskej mládeže na hrad Devín v Bratislave.
Ako ďalej informovalo Ministerstvo kultúry, podujatia sa zúčastnil aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podujatie pripomenulo významnú historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín ako prejav národného uvedomenia a kultúrnej emancipácie.
Hlavný spomienkový program sa uskutočnil pri pamätnej tabuli Štúrovcov. Jeho súčasťou bolo podľa ministerstva kultúry pripomenutie si historického odkazu formou divadelnej rekonštrukcie udalosti z roku 1836, kultúrne vystúpenia, ako aj príhovory predstaviteľov verejného života, vrátane ministerky ako aj predsedu Matice slovenskej.
Ministerka Šimkovičová vo svojom príhovore zdôraznila historický aj súčasný význam tohto miesta a odkazu štúrovskej generácie: „Devín – symbol slovanskej vzájomnosti, veľkomoravskej tradície a slovenského historického vedomia – je dnes opäť svedkom spomienky na udalosť, ktorá pred 190 rokmi výrazne ovplyvnila smerovanie našej kultúry a identity," uviedla Šimkovičová.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová si na Devíne pripomenula historický výstup štúrovcov, zúčastnil sa aj Taraba © SITA Všetky práva vyhradené.
