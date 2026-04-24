 Meniny má Juraj
 Z domova

24. apríla 2026

Ministerka Šimkovičová si na Devíne pripomenula historický výstup štúrovcov, zúčastnil sa aj Taraba


Podujatie pripomenulo historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín. Ministerka kultúry



Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok zúčastnila na spomienkovom podujatí pri príležitosti 190. výročia historického výstupu štúrovskej mládeže na hrad Devín v Bratislave.

Ako ďalej informovalo Ministerstvo kultúry, podujatia sa zúčastnil aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podujatie pripomenulo významnú historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín ako prejav národného uvedomenia a kultúrnej emancipácie.

Hlavný spomienkový program sa uskutočnil pri pamätnej tabuli Štúrovcov. Jeho súčasťou bolo podľa ministerstva kultúry pripomenutie si historického odkazu formou divadelnej rekonštrukcie udalosti z roku 1836, kultúrne vystúpenia, ako aj príhovory predstaviteľov verejného života, vrátane ministerky ako aj predsedu Matice slovenskej.

Ministerka Šimkovičová vo svojom príhovore zdôraznila historický aj súčasný význam tohto miesta a odkazu štúrovskej generácie: „Devín – symbol slovanskej vzájomnosti, veľkomoravskej tradície a slovenského historického vedomia – je dnes opäť svedkom spomienky na udalosť, ktorá pred 190 rokmi výrazne ovplyvnila smerovanie našej kultúry a identity," uviedla Šimkovičová.


Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová si na Devíne pripomenula historický výstup štúrovcov, zúčastnil sa aj Taraba © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Devín Minister životného prostredia SR Ministerka kultúry SR
