|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. marca 2026
Slovenská televízia a rozhlas zareagovala na medializované informácie k organizačným zmenám, personálnym opatreniam i výsledkom auditu
Zdieľať
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) zareagovala na medializované informácie k organizačným zmenám, personálnym opatreniam i výsledkom auditu. Organizačné zmeny sú podľa verejnoprávneho telerozhlasu manažérskym rozhodnutím a stojí si za nimi. STVR uviedla, že hospodári s rozpočtom približne 180 miliónov eur ročne, pričom približne 55 miliónov z nich smeruje na mzdy a odvody.
"Inštitúcia zamestnáva približne 1 700 ľudí a v súčasnosti prevádzkuje štyri televízne a 10 rozhlasových programových služieb. Vedenie STVR po nástupe do funkcie v máji 2025 identifikovalo potrebu systémových zmien, ktoré inštitúcia viac ako tri desaťročia od svojho vzniku komplexne nerealizovala,” pripomenula STRV.
Doplnila, že nové vedenie sa rozhodlo postupovať transparentne a svoje manažérske rozhodnutia postaviť na základe nezávislého auditu, ktorý bol vykonaný od júla do septembra 2025 a bol spracovaný podľa medzinárodne uznávaných štandardov. Výber externého dodávateľa bol podľa STVR v súlade s internými pravidlami a platnou legislatívou, oslovili tri spoločnosti a vybrali si na základe ponuky. Záverečnú správu poskytli médiám na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Audit odhalil duplicity a neefektívne procesy
„Audit identifikoval prekrývanie kompetencií medzi organizačnými útvarmi a duplicitný výkon činností internými zamestnancami a externými spolupracovníkmi. V niekoľkých prípadoch externe realizované činnosti nahrádzali interné kapacity, ktoré neboli dostatočne využívané. Zároveň bol identifikovaný vysoký počet interných zamestnancov, ktorí pracovali nad rámec svojho úväzku, pričom sa tieto činnosti časovo aj vecne prekrývali s činnosťami externých spolupracovníkov,” uvádza STVR.
Menuje tiež, že evidencia dochádzky prebiehala papierovo, aj faktúry boli spracúvané fyzicky, nie elektronicky, taktiež sa nevyužíval elektronický podpis ani elektronické schvaľovanie. „Pripomienkové konanie zmlúv prebiehalo formou e-mailovej komunikácie bez zdieľaného prostredia. Zastaralé technické vybavenie vyžadovalo manuálnu obsluhu a časté opravy, čo generovalo vyššiu potrebnosť ľudských zdrojov,” priblížila ďalej inštitúcia.
Rozsiahla štruktúra a plán zmien
Doplnila, že súčasná organizačná štruktúra je rozsiahla, má mnoho malých útvarov, ktorých kompetencie sa čiastočne prekrývajú. „V niektorých oblastiach je alokovaných viac pracovných kapacít, než je nevyhnutné. V rámci STVR existovalo viac ako 135 tímov, do ktorých bolo zaradených vyše 1 180 zamestnancov, pričom tieto tímy neboli v súlade s organizačným poriadkom a fakticky nahrádzali stupeň riadenia. Interné predpisy neboli aktuálne,” uvádza ďalej STVR k výsledkom auditu.
Dopĺňa, že podľa auditu je rozhodnutie o aplikácii odporúčaní výhradnou kompetenciou objednávateľa, čiže STVR a manažmentu poslúžil len ako podklad. Vedenie STVR na jeho základe pristupuje k organizačným zmenám v dvoch fázach. Prvou sú zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré vstúpia do platnosti od 1. apríla. Ide o personálne opatrenia týkajúce sa 58 pozícií, čo je menej než 5 percent z celkového počtu zamestnancov.
„Výber pozícií vychádza z kombinácie systémových zistení auditu a interných manažérskych rozhodnutí, ktoré pracovali s konkrétnou organizačnou štruktúrou a reálnymi potrebami jednotlivých útvarov,” argumentuje verejnoprávny telerozhlas. Ďalšou fázou bude procesná optimalizácia, ktorá by mala prebehnúť v tomto i nasledujúcom roku.
Bežná súčasť fungovania
Audit odporučil vykonať hĺbkový audit procesov s cieľom optimalizovať ich a postupne automatizovať. Cieľom by mala byť digitalizácia interných procesov, modernizácia kontrolných mechanizmov, aktualizácia interných predpisov, zavedenie systému onboardingu a mentoringového programu či posilnenie vzdelávania zamestnancov.
„Obe fázy sa navzájom nevylučujú. Personálny audit identifikoval štrukturálne aj procesné nedostatky. Na štrukturálne zistenia je možné reagovať okamžite, procesná optimalizácia si vyžaduje hlbšiu analýzu a implementáciu technologických riešení. To, že organizácia potrebuje aj procesnú optimalizáciu, neznamená, že nemôže reagovať na už identifikované štrukturálne problémy,” dopĺňa STVR.
Podotýka, že organizačné zmeny spojené s personálnymi opatreniami sú bežnou súčasťou fungovania každej veľkej inštitúcie a v histórii verejnoprávneho média ich realizovalo každé vedenie, pričom boli vo výrazne väčšom rozsahu ako dnes. STVR zdôrazňuje, že ide v histórii inštitúcie o najmenší zásahom do personálneho stavu, pričom prvýkrát je podložený externým nezávislým auditom.
Personálne opatrenia a reakcia na kritiku
„Personálne opatrenia, ktoré STVR prijala v uplynulých dňoch, nie sú založené na hodnotení pracovného výkonu jednotlivých zamestnancov, ale na systémovom nastavení pracovných miest v rámci novej organizačnej štruktúry,” uvádza verejnoprávny telerozhlas s tým, že pri posudzovaní pozícií boli kľúčovými faktormi potreba pozície v novej organizačnej štruktúre, miera využiteľnosti v súčasnom nastavení a odstránenie duplicitných alebo neefektívnych činností.
Organizačné zmeny sa dotkli zamestnancov naprieč celou inštitúciou na základe vecných kritérií. „Politické názory ani verejné postoje zamestnancov nie sú a nikdy neboli kritériom personálnych rozhodnutí. Celý proces prebieha v plnom súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. STVR splnila všetky zákonné povinnosti voči úradu práce, odborovým organizáciám a dodržala všetky zákonné lehoty. Podmienky odchodu zodpovedajú platnej kolektívnej zmluve,” deklaruje inštitúcia.
Dotknuté pozície boli vybrané na externých odporúčaní a interného riadenia, ide o miesta, pri ktorých v súčasnom nastavení organizácie nie je možné dlhodobo zabezpečiť primerané pracovné vyťaženie, no nešlo o hodnotenie pracovného výkonu jednotlivcov. Organizačné zmeny sa týkajú zamestnancov naprieč všetkými kategóriami pozícií.
Modernizácia a ďalšie kroky
„Reorganizácia mení štruktúru výroby obsahu, procesov aj využívania kapacít. Niektoré pozície zanikajú, v iných oblastiach potrebuje STVR doplniť kompetencie, ktoré organizácii dlhodobo chýbali. Cieľom je funkčná a vyvážená organizačná štruktúra, nie znižovanie počtu za každú cenu,” dodáva STVR. Odmieta tiež nepodložené obvinenia o „čistkách“ či „normalizácii“.
Inštitúcia doplnila, že organizačné zmeny sú začiatkom jej modernizácie a vedenie STVR pokračuje v reštrukturalizácii implementáciou ďalších zmien.
Okrem novej organizačnej štruktúry by malo prísť zavedenie elektronickej evidencie dochádzky, systém merateľných ukazovateľov výkonnosti, aktualizácia interných predpisov, vzdelávanie a mentoring aj digitalizácia procesov. „Ušetrené prostriedky STVR investuje do modernizácie technológií a postupného odstraňovania technologického dlhu. Prijaté opatrenia majú vytvoriť podmienky pre stabilitu, modernizáciu a ďalší rozvoj verejnoprávneho média,” dodáva STVR.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská televízia a rozhlas zareagovala na medializované informácie k organizačným zmenám, personálnym opatreniam i výsledkom auditu
Prečítajte si tiež
Ministerstvo kultúry reaguje na kritiku Milanovej, hovorí o politickom divadle – VIDEO
Vláda schválila viac ako 2,5 milióna pre okresy Nitra a Nové Zámky. Podporí infraštruktúru aj kultúrne projekty