Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Ministerstvo kultúry zareagovalo na situáciu vo FPU. Projekty vraj podporu získajú, dotknutým organizáciám však stále chýbajú dodatky
27.3.2026 (SITA.sk) - Podľa rezortu kultúry rušenie trojročných zmlúv Radou Fondu na podporu umenia (FPU) neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa Ministerstva kultúry SR podporu získajú.
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.
"V zákone o fonde na podporu umenia nie je právny nárok na trojročnú podporu, preto Fond len zosúlaďuje zaužívanú prax predchádzajúcich vedení so zákonom," uviedol generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala.
Dodal, že Rada FPU poukázala aj na neštandardný prístup, vzhľadom na to, že len 35 subjektov na Slovensku malo možnosť uzavrieť trojročné zmluvy. Podľa Machalu nie je jasné, na základe akého kľúča boli vybrané.
"To je hlavný dôvod, prečo sa táto téma otvorila, aby sa učinilo zadosť transparentnému procesu, aby sa vysvetlili určité procesy,” uviedol. Zdôraznil, že ak sú projekty v poriadku a plnia si zmluvné povinnosti, budú pokračovať v dotačnej schéme.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS), predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala na tlačovej konferencii reagovali na situáciu vo FPU.
Pred niekoľkými dňami totiž Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra! Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky.
Prostriedky im boli vyplácané postupne na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Ministerka kultúry Šimkovičová na tlačovej konferencii zdôraznila, že FPU je samostatná inštitúcia, a jej ministerstvo do jeho riadenia priamo nezasahuje. "Nikdy som nezasahovala do rozhodovacích procesov Fondu, necenzurovala som projekty a nerozhodujem o tom, komu bude podpora pridelená. O tom rozhodujú odborné komisie a Rada FPU," prízvukovala.
Podotkla ale, že MK SR musí opakovane reagovať na mediálne výstupy a obvinenia, ktoré sa týkajú údajného ovplyvňovania rozhodnutí FPU, pričom tieto tvrdenia označila za nepravdivé. Ministerstvo podľa nej zabezpečilo legislatívne zmeny, ktorých cieľom je zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti procesov vo FPU.
Poukázala pritom na problémy z minulosti, keď podľa dostupných informácií neboli viaceré podporené projekty dostatočne kontrolované a v niektorých prípadoch nemožno spätne overiť ich realizáciu pre chýbajúcu dokumentáciu. Šimkovičová sa tiež ohradila voči obvineniam zo strany niektorých politických predstaviteľov a médií, podľa jej slov neopodstatnene spájajú jej osobu s prideľovaním dotácií.
"Ministerstvo kultúry SR deklaruje, že jeho prioritou je nastaviť spravodlivý, transparentný a kontrolovateľný systém podpory umenia, ktorý bude prístupný pre široké spektrum umelcov,” uzavrela Demková.
Dotknuté organizácie s podpísanými viacročnými zmluvami zareagovali na tlačovú besedu MK SR a Oľhu, a FPU vyzvali, aby bezodkladne a bez ďalších prieťahov zaslal dodatky k zmluvám všetkým prijímateľom dotácií, ktorí splnili zmluvné podmienky. Ďalší odklad považujú za neakceptovateľný vzhľadom na vznikajúce záväzky a finančné dopady.
Deklarujú tiež spoločný postup a sú pripravení podniknúť všetky kroky na ochranu svojich práv. Taktiež berú na vedomie, že na tlačovej konferencii predseda Rady FPU Oľha spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR Lukášom Machalom potvrdili, že tieto zmluvy naďalej platia.
"Ak zmluvy platia, očakávame, že sa budú aj plniť. Sme radi, že podľa výkladu ministerstva aj Fondu z nich vyplýva nárok na pokračovanie podpory. V tejto chvíli však nerozumieme, prečo stále nedošlo k zaslaniu dodatkov na rok 2026, keďže sme si splnili všetky podmienky potrebné na pokračovanie zmluvy," uviedol riaditeľ Kultúrneho centra Nová Cvernovka Michal Berezňák.
Organizácie tiež upozornili, že mnohé projekty už prešli kontrolami alebo riadnym vyúčtovaním za uplynulý rok, ktoré im bolo schválené bez pripomienok. Napriek tomu dosiaľ nedošlo k pokračovaniu zmluvného procesu.
Zdôraznili tiež, že projekty už prebiehajú a im vznikajú finančné náklady a záväzky. Vyriešenie situácie a podpísanie dodatkov platných zmlúv preto požadujú do 31. marca 2026, vystríhajú pred naťahovaním času, ktoré podľa nich môže spôsobiť nezvratné škody kultúre na Slovensku.
Dotknuté organizácie tiež odmietli selektívny prístup, ktorý bol naznačený na tlačovej konferencii. Pri splnení rovnakých zmluvných podmienok očakávajú, že voči všetkým prijímateľom bude aj rovnaký postup. Prízvukovali tiež, že výška podpory bola určená už pri schvaľovaní projektov a je ukotvená v podpísaných zmluvách.
"V reakcii na tvrdenia, ktoré zazneli na tlačovej konferencii o "preddohodnutých projektoch“, organizácie zdôrazňujú, že viacročná podpora nikdy nebola automatická ani garantovaná. Do výziev sa mohol zapojiť každý subjekt, ktorý spĺňal stanovené podmienky danej výzvy. Žiadosti posudzovali odborné komisie a následne od roku 2025 už aj Rada FPU, ktorej predseda zmluvy podpisoval, pričom ich mohli v prípade pochybností neschváliť. Organizácie preto odmietajú tvrdenie, že v minulosti dochádzalo k protežovaniu tzv. "privilegovaných skupín",” deklarovali. Na záver zdôraznili, že zmluvy platia a je potrebné ich bezodkladne plniť.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry zareagovalo na situáciu vo FPU. Projekty vraj podporu získajú, dotknutým organizáciám však stále chýbajú dodatky © SITA Všetky práva vyhradené.
Neštandardný prístup
Reakcia na situáciu vo FPU
FPU je samostatná inštitúcia
Organizácie deklarujú spoločný postup
Požadujú podpísanie dodatkov platných zmlúv
Organizácie tiež odmietli selektívny prístup
