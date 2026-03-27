Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Prezidentská kancelária daruje bratislavskému Mestskému útulku Hradská auto pre potreby sociálnych služieb
Tagy: Auto Dar Seniori Sociálne služby
Kancelária prezidenta SR daruje na základe žiadosti viacmiestny automobil Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. Vozidlo bude po novom slúžiť potrebám ...
27.3.2026 (SITA.sk) - Kancelária prezidenta SR daruje na základe žiadosti viacmiestny automobil Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. Vozidlo bude po novom slúžiť potrebám sociálnych služieb v Mestskom útulku Hradská. Automobil využívala prezidentská kancelária 18 rokov pri plnení svojich každodenných úloh. Od februára tohto roka bol zaradený do evidencie prebytočného majetku štátu.
Darované vozidlo má pomôcť najmä pri preprave klientov útulku, predovšetkým seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením a ľudí v núdzi. Zariadenie ho plánuje využívať napríklad na cesty do zdravotníckych zariadení, účasť na komunitných aktivitách či podporu klientov pri príprave na samostatné bývanie. „Kancelária prezidenta SR podporuje účelné a zodpovedné nakladanie s majetkom štátu, ktorý nachádza nové využitie tam, kde je skutočne potrebný. Zároveň verí, že automobil podporí rozvoj sociálnych služieb v bratislavskom Mestskom útulku Hradská," uviedla Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentská kancelária daruje bratislavskému Mestskému útulku Hradská auto pre potreby sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Pekár už nie je členom Progresívneho Slovenska, dôvodom je nejasný pôvod jeho majetku aj nevhodné správanie voči kolegyniam
