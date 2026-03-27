Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

27. marca 2026

Prezidentská kancelária daruje bratislavskému Mestskému útulku Hradská auto pre potreby sociálnych služieb


Tagy: Auto Dar Seniori Sociálne služby

Kancelária prezidenta SR daruje na základe žiadosti viacmiestny automobil Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. Vozidlo bude po novom slúžiť potrebám ...



Zdieľať
27.3.2026 (SITA.sk) - Kancelária prezidenta SR daruje na základe žiadosti viacmiestny automobil Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. Vozidlo bude po novom slúžiť potrebám sociálnych služieb v Mestskom útulku Hradská. Automobil využívala prezidentská kancelária 18 rokov pri plnení svojich každodenných úloh. Od februára tohto roka bol zaradený do evidencie prebytočného majetku štátu.


Darované vozidlo má pomôcť najmä pri preprave klientov útulku, predovšetkým seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením a ľudí v núdzi. Zariadenie ho plánuje využívať napríklad na cesty do zdravotníckych zariadení, účasť na komunitných aktivitách či podporu klientov pri príprave na samostatné bývanie. „Kancelária prezidenta SR podporuje účelné a zodpovedné nakladanie s majetkom štátu, ktorý nachádza nové využitie tam, kde je skutočne potrebný. Zároveň verí, že automobil podporí rozvoj sociálnych služieb v bratislavskom Mestskom útulku Hradská," uviedla Kancelária prezidenta SR.


Zdroj: SITA.sk - Prezidentská kancelária daruje bratislavskému Mestskému útulku Hradská auto pre potreby sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pekár už nie je členom Progresívneho Slovenska, dôvodom je nejasný pôvod jeho majetku aj nevhodné správanie voči kolegyniam
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry zareagovalo na situáciu vo FPU. Projekty vraj podporu získajú, dotknutým organizáciám však stále chýbajú dodatky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 