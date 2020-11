Ministerstvo školstva išlo na rokovania s návrhom, aby sa na hokej a futbal mohli vrátiť diváci

Ministerstvo školstva, pod ktoré spadá aj šport, prišlo na rokovanie s premiérom a hlavným hygienikom s návrhom viacerých uvoľnení. Štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár navrhol, aby sa s obmedzeniami otvárali fitness centrá či plavárne. Návrh poskytol médiám.

Konkrétne pre fitness centrá navrhujú otvorenie s podmienkou, že v jednom okamihu by vnútri nemohla byť koncentrácia vyššia ako 1 osoba na 30 metrov štvorcových. Pri plavárňach by to bolo jeden človek na 20 metrov štvorcových. Alternatívnym návrhom ministerstva je, že by sa otvorilo šesť konkrétnych bazénov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Bratislave, Žiline a Šamoríne.

Diváci na hokeji aj futbale, ale s testami

Štátny tajomník v návrhu píše aj to, že by sa mali povoliť druhé najvyššie súťaže vo futbalovej a hokejovej lige. Prvá liga sa môže hrávať už dnes. Žiada tiež povolenie hromadných podujatí, ak by účastníci mali negatívne antigénové testy nie staršie ako 12 hodín.

Tréningy by povolili do 15 osôb. Dnes platí zákaz zhromažďovania do šiestich osôb.

Husár by tiež chcel povoliť divákov na štadiónoch v najvyšších súťažiach. Konkrétne pre hokeji navrhuje povoliť 500 divákov, keďže ide o interiér a tisíc divákov navrhuje na futbale, ktorý je v exteriéri. Podmienka by bola, že diváci by mali negatívny antigénový test. Ten by sa dal urobiť aj pred zápasom, keďže jeho vyhodnotenie trvá od 15 do 30 minút.

Premiér pritom pri príchode na rokovania hovoril, že uvoľňovanie v najbližších týždňoch neočakáva. „Nejdem sem so žiadnymi pravidlami, chceme viesť diskusiu,“ povedal. Momentálne by sa mali začať uvoľňovať opatrenia až keď sedemdňový kĺzavý medián klesne na 500. Dnes je na úrovni 1962.

V otázke otvárania prevádzok by bol skôr konzervatívny aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Situácia je podľa ministra vážna a nemôžeme si to pokaziť. Čísla sa podľa neho lepšia, ale treba vidieť dlhodobejší trend.

Opatrný je aj hlavný hygienik Ján Mikas. Ak by sa zlepšila situácia, tak by sme mali mať pripravený postup, ako otvárať niektoré prevádzky, povedal. Zatiaľ však podľa neho treba vyhodnotiť, aký vplyv bude mať plošné testovanie.

Nočný zákaz vychádzania

Kým sa rokovania neskončili, bolo teda najpravdepodobnejšie prijatie zákazu vychádzania v noci od 23.00 do 5.00. Výnimku by mali dostať ľudia na cestu do práce alebo na vyšetrenie. Odkedy by mal zákaz platiť, nie je jasné. Rozhodne o tom vláda v stredu. Od pondelka nebude treba na voľný pohyb certifikát o negatívnom teste v žiadnom okrese.

Najskôr však musí vláda schváliť predĺženie núdzového stavu.

Premiér Igor Matovič v pondelok v Rádiu Expres tiež povedal, že keď bude vakcína na covid-19, očkovanie nebude povinné. „Ak by sme spravili povinné očkovanie, presiahli by sme mieru únosnosti,“ povedal premiér v Rádiu Expres. Štát podľa neho musí urobiť nasledujúce mesiace veľkú kampaň. „Keď sa 60 percent ľudí nezaočkuje, tak nám vakcína ani nepomôže,“ dodal.