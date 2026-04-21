Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Mladí ľudia nie sú proti regulácii sociálnych sietí a vekový limit považujú za rozumné riešenie, sami by sa ho však snažili obísť
Mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich
21.4.2026 (SITA.sk) - Mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Vyplýva to z výsledkov kvalitatívneho prieskumu agentúry Focus a občianskeho združenia IPčko, ktoré sa mladých ľudí opýtali, čo si myslia o regulácii sociálnych sietí. Prieskumu verejnej mienky vo forme fokusových skupín sa zúčastnilo celkovo 31 respondentov a respondentiek vo veku od 13 do 16 rokov.
Fokusové skupiny IPčko a Focus realizovali v marci tohto roka, v štyroch mestách po Slovensku. Jedným z dôvodov, prečo IPčko iniciovalo prieskum, je aj pripravovaný zákon o regulácii sociálnych sietí. Výsledky predstavili na odbornom okrúhlom stole, za ktorým sa zišli odborníci z praxe, zástupcovia inštitúcií a ďalší partneri.
Napĺňanie potrieb
Z prieskumu okrem iného vyplynulo, že hoci mladí ľudia nie sú proti regulácii sociálnych sietí, sú toho názoru, že hlavnú úlohu by v tom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Ukázal tiež, že mladí ľudia si na sociálnych sieťach napĺňajú najmä potrebu komunikovať, patriť do skupiny a byť v kontakte s rovesníkmi.
„Výsledky nás neprekvapili, keďže denne prichádzame do styku so stovkami mladých a počujeme od nich podobné názory. Sociálne siete im pomáhajú napĺňať si sociálne potreby. Potrebujú ich na to, aby boli v kontakte a necítili sa byť vynechaní na okraji. Zároveň si ale uvedomujú riziká a negatívny vplyv týchto platforiem. Myslia si však, že už sú dosť veľkí na to, aby sa v nich vedeli bezpečne pohybovať. A tu prichádzame k istému skresleniu. Mnohí z nás - aj dospelí - totiž poriadne nevedia, ako hlboko nás tieto platformy ovplyvňujú a ako si chrániť svoje duševné zdravie,“ vraví riaditeľ IPčka Marek Madro.
Mladí si uvedomujú návykovosť sociálnych sietí
Prieskum ukázal, že mladí ľudia najradšej využívajú Instagram, a to predovšetkým na komunikáciu s rovesníkmi. TikTok zas využívajú skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek alebo rýchly kontakt. Mladí účastníci a účastníčky prieskumu uvádzali, že trávia na platformách dve až šesť hodín denne, a uvedomujú si ich návykovosť.
„Sociálne siete im vedia náladu zlepšiť, ale aj zhoršiť. Najmä pokiaľ na nich trávia dlhšie časové úseky, vtedy spomínajú únavu, vyčerpanie, nervozitu, frustráciu, či horšie vzťahy v rodine. Mladí si pritom uvedomujú riziká sociálnych sietí - nereálne obrazy životov druhých, porovnávanie sa, množstvo negativity, nebezpečného obsahu a nenávisti,” uvádza IPčko.
Vekový limit by obchádzali
Dopĺňa, že pri skúmaní názorov mladých na reguláciu sociálnych sietí ich prirovnávali k návykovým látkam, či k možnosti šoférovať, ktoré sú tiež obmedzené zákonom. Mladí sa v prieskume viac menej zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumné riešenie, na konkrétnom čísle už ale zhoda nebola a padali návrhy od +3 po 18 rokov. Zároveň priznali, že by sa takýto limit sami snažili obísť.
Za najdôležitejší prvok v regulácii sociálnych sietí neoznačili mladí štát, ale rodičov a prevádzkovateľov sociálnych sietí, v prieskume ich ale neopísali lichotivo. Rodičov považujú za nevzdelaných a zaostávajúcich za online rozvojom, prevádzkovatelia sietí sú zas podľa účastníkov prieskumu zárobkuchtiví. Rovnako im podľa mladých nezáleží ani na používateľoch platforiem.
Hodnotenie rodičov
Počas fokusových skupín mohli mladí ľudia ohodnotiť svojich rodičov z hľadiska kompetentnosti na sociálnych sieťach, prípadne ako dokážu chrániť svoje deti pred ich nástrahami. Hodnotili známkami ako v škole. Priemerná známka od mladých bola 3,5, teda čosi ako 3-. Kriticky sa stavali nielen k zručnostiam rodičov, ale aj k tomu, keď rodičia svojim deťom nejdú príkladom a trávia pred obrazovkami nezdravé množstvo času.
„Mladí si často uvedomujú viac, ako si myslíme,“ poznamenal Madro. „Ale napriek tomu potrebujú aj našu podporu a vedenie. Samotní mladí v prieskume opakovane vyjadrili, že nie sú tí, ktorí si majú nastavovať hranice, a že ich potrebujú od nás dospelých. Apelujú však aj na to, aby boli súčasťou riešenia, aby neboli vylúčení na okraj a upozorňujú, že akýkoľvek zákaz sa dá obísť,“ dodal.
Sformulovali niekoľko odporúčaní
IPčko, vychádzajúc z prieskumu a dlhodobých skúseností, sformulovalo aj niekoľko odporúčaní, ktoré predstavili na odbornom okrúhlom stole v bratislavskom sídle organizácie, kde sa stretli odborníci z praxe, zástupcovia inštitúcií aj ďalší partneri, prítomný bol aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Cieľom bolo diskutovať o aktuálnych výzvach a hľadať konkrétne riešenia.
„Vzhľadom na to, že sa pripravuje zákon o regulácii sociálnych sietí pre mladých, považujeme za viac ako dôležité, aby zaznel aj ich názor na celý tento problém,” vraví Madro, poukazujúc na austrálsky príklad, ktorý podľa neho ukazuje, že ak niečo len zakážeme, bez hodnotnej náhrady a zapojenia dotyčných osôb, nebude to viesť k ničomu dobrému.
Sériu odporúčaní vyplývajúcich z prieskumu doplnilo IPčko o päť odporúčaní. Ide o participatívny prístup, a teda zapojenie do tvorby politík a regulácií mladých ľudí, taktiež náhradné zdroje naplnenia potrieb, posilnenie a rozšírenie siete nízkoprahových centier, aj sprevádzanie mladých v online svete a dostupnú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Mladí ľudia nie sú proti regulácii sociálnych sietí a vekový limit považujú za rozumné riešenie, sami by sa ho však snažili obísť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako rozvíjať parkovaciu politiku? Na TREND konferenciu príde aj dizajnér olympijskej pochodne a svetoznámy architekt
Slováci vyzbierali v rámci iniciatívy „Teplo pre Ukrajinu" takmer jeden a pol milióna eur
