 Utorok 21.4.2026
Ako rozvíjať parkovaciu politiku? Na TREND konferenciu príde aj dizajnér olympijskej pochodne a svetoznámy architekt


gettyimages 1742406965 676x451 21.4.2026 (SITA.sk) - Štvrtý ročník konferencie Parkovacia politika sa uskutoční 21. apríla 2026 v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton. Celodenný program ponúkne štyri odborné panely, v ktorých sa domáci aj zahraniční experti budú venovať témam od legislatívnych bariér cez digitalizáciu parkovania až po inteligentné tarify.


Hlavným lákadlom programu je keynote prednáška Carla Rattiho, talianskeho architekta a jedného z najcitovanejších vedcov v oblasti urbanistického plánovania, ktorý priblíži, ako moderné technológie menia pohyb a život v mestách. Carlo bol aj dizajnérom olympijskej pochodne, ktorú mala verejnosť možnosť vidieť počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier 2026.

Legislatíva a efektivita


Dopoludňajší program sa bude venovať praxi parkovacej politiky, a to aj z pohľadu legislatívy. Diskutovať budú predseda ZMOS Jozef Božik, splnomocnenec bratislavského primátora pre parkovaciu politiku Peter Herceg, prokurátor Generálnej prokuratúry SR Oliver Fescu a zástupca Ministerstva vnútra SR Martin Birnstein. Diskusia sa zameria na to, kde aktuálna legislatíva mestám pomáha a kde im naopak zväzuje ruky.

Ďalšou dôležitou témou bude efektivita parkovacích politík, a to aj v súvislosti so smart tarifami. Svoj pohľad na to, ako komunikovať parkovacie zmeny verejnosti, prednesie reklamný stratég Maroš Kemény z agentúry Čosi. Praktické skúsenosti do diskusie vnesú zástupcovia spoločností ParkDots a Arrive a takisto zástupca magistrátu mesta Trnava.

Dopoludňajší program uzavrie keynote spíker Carlo Ratti.

Popoludní sa pozornosť presunie na ambicióznu víziu národnej digitálnej parkovacej platformy. O cenné skúsenosti zo Spojeného kráľovstva sa podelí čestný prezident Európskej parkovacej asociácie Nigel Williams. Pozvanie prijal aj prezident Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska Peter Bánovec, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský a primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Pre koho je konferencia určená


Konferencia je určená zástupcom miest a samospráv, prevádzkovateľom parkovacích systémov, urbanistom, legislatívcom aj všetkým, ktorých zaujíma budúcnosť mestskej mobility na Slovensku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ako rozvíjať parkovaciu politiku? Na TREND konferenciu príde aj dizajnér olympijskej pochodne a svetoznámy architekt © SITA Všetky práva vyhradené.

