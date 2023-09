Môžu to byť voľby plné prekvapení, myslí si Pellegrini (video+foto)

Sviatok demokracie

Stabilita a pokoj

30.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini si netrúfa odhadnúť, s akým výsledok skončia predčasné parlamentné voľby „Môžu to byť voľby plné prekvapení. Dôležité je, aby ľudia využili svoje ústavne právo voliť, voľby sú predsa sviatkom demokracie," uviedol po tom, ako odovzdal svoj hlas.Podľa jeho slov bol pritom ráno veľmi kľudný, no už začal cítiť nervozitu. Tiež uviedol, že je ťažké odhadnúť aj možnú volebnú účasť.„Ja si myslím, osobne by som si želal, aby bola aspoň na úrovni roku 2020, myslím, že to by bola fajn účasť," zhodnotil.Pre šéfa strany Hlas-SD je dôležité, aby budúcu vládnu koalíciu tvorili strany, ktoré prinesú stabilitu a pokoj a budú vedieť garantovať jednotu svojich poslaneckých klubov. Podľa jeho slov nechce hovoriť o ideologickej zhode, ale o zhode priorít.Pevne pritom verí, že aj po týchto voľbách ostane Slovensko ukotvené v Európskej únii NATO . Zároveň ale upozornil, že čelíme obrovskému množstvu problémov, ku ktorým zaradil zdražovanie, neistotu v oblasti cien energií ale aj migráciu.„Tých problémov sa nám nakopilo až až, nová vláde od prvého dňa má čo robiť, roboty je ako na kostole," skonštatoval.