Predvolebná diskusná relácia: OĽANO, PS i KDH chcú stavať tri nemocnice, Kollár by kúpil hotovú

Zmena atmosféry v spoločnosti i politickej kultúry, vznik stabilnej vlády, podpora ekonomického rastu a naštartovanie ekonomiky, adresná pomoc najzraniteľnejším či úprava trestnoprávneho systému. Aj to chcú po predčasných parlamentných voľbách priniesť niektoré kandidujúce strany. V predvolebnej diskusnej relácii TV Markíza o svojich programoch a víziách diskutovali lídri hnutí a strán OĽANO Igor Matovič, Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, KDH Milan Majerský, SaS Richard Sulík, Sme rodina Boris Kollár, SNS Andrej Danko, Republika Milan Uhrík a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš.





OĽANO, PS i KDH chcú postaviť tri veľké nemocnice, nezhodujú sa v dĺžke výstavby. Podľa Šimečku sa zrejme nebudú dať všetky postaviť v jednom volebnom období. S Matovičom sa zhodli na možnosti čerpať na to európske zdroje. Pre SNS je podľa Danka v zdravotníctve prioritou cesta pacienta. Podčiarkol aj potrebu ukončiť vojnu medzi štátom a súkromníkmi a napríklad rokovať so súkromnou spoločnosťou. Obdobne to vníma aj Kollár. Považuje za naivné predstavy o postavení veľkej nemocnice za štyri roky a kúpil by tú, ktorá už je v Bratislave hotová.Prioritou hnutia Republika v zdravotníctve je okrem iného stabilizácia siete a dostupnosť starostlivosti v regiónoch a na perifériách. Sulík chce ísť cestou znižovania čakacích lehôt a ich stanovením, znižovaní administratívneho zaťaženia či presunom očkovania na lekárne, aby sa odbremenili lekári. Majerský súhlasí s nastavením čakacích lehôt, navrhuje tiež zjednotiť systémy poplatkov.Diskutujúci sa zhodli na potrebe riešenia platov učiteľov. Súhlasia, že nemôžu zarábať viac v Bratislave a menej na východe krajiny. Matovič, Danko, Uhrík i Tomáš by šli cestou dorovnania inými benefitmi, napríklad príspevky na bývanie.Nezhodli sa pri cenách potravín. Šimečka vyhlásil, že žiadna vláda nemá nástroj na stlačenie ich cien, a že vzhľadom na situáciu vo svete nejaký čas budú vysoké. Apeluje na adresnú pomoc najzraniteľnejším skupinám. Kollár chce ísť cestou zvýšenia konkurencie pri reťazcoch a vybudovať sieť regionálnych producentov, spracovateľov a predajcov. Štátny obchodný reťazec z programu Sme rodina je podľa Tomáša nerealizovateľný. S Dankom a Uhríkom apelovali na zlepšenie dostupnosti potravín v menších obciach. Matovič vidí cestu v referencovaní cien potravín. Sulík hovorí o zjednodušení predaja z dvora a ďalších opatreniach.V otázke spravodlivosti je podľa podpredsedu Hlasu-SD namieste vyhodnotiť, či Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Špecializovaný trestný súd (ŠTS) plnia svoju úlohu. Republika by ich zrušila. Danko i Kollár sú zástancami komplexnej reformy trestného zákona a poriadku. Sulík nesúhlasí so súčasným definovaním prokuratúry, zdôraznil potrebu zachovania ŠTS.PS chce podľa Šimečku zachovať ÚŠP i ŠTS. Vie si predstaviť reformu prokuratúry, aby generálny prokurátor nebol jeden človek autokraticky postavený nad spoločnosťou. Matovič s ním súhlasil a zdôraznil potrebu boja za spravodlivosť. KDH je za zachovanie špeciálnej prokuratúry a odmieta zásahy do vyšetrovaní káuz. Majerský si vie predstaviť aj úpravu paragrafu 363 Trestného priadku, aby o jeho využití nerozhodoval jeden človek ale kolektív prokurátorov.