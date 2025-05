MS v hokeji 2025 štvrťfinále: Dáni vyradili Kanadu a čaká ich historické semifinále (video)

Hokejisti Dánska prvýkrát v histórii postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinále v domácom Herningu senzačne zdolali favorizovaných Kanaďanov 2:1. Dáni v závere počas 88 sekúnd otočili duel proti tímu s viacerými megahviezdami, Nick Olesen strelil víťazný gól. V boji o finále sa stretnú v sobotu so Švajčiarskom, s ktorým v skupine prehrali 2:5. Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Švédsko s USA.



Kanaďania prestrieľali súpera (40:33), ale dlho nevedeli prekonať obranu súpera na čele s brankárom Frederikom Dichowom. Prvý gól padol až v 46. minúte, keď sa presadil Travis Sanheim. Domáci hnaní vypredanou halou odvolali brankára a Nikolaj Ehlers vyrovnal na 1:1. To však nebolo všetko od Dánov a 43 sekúnd pred sirénou rozhodli vďaka Olesenovi a vo svojom historicky treťom štvrťfinále na svetovom šampionáte uspeli a zahrajú si o cenné kovy. Kanada prvýkrát od roku 2014 nepostúpila do semifinále.

štvrťfinále MS /Herning/:



Kanada – Dánsko 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)



Góly: 46. Sanheim (Crosby, Konecny) – 58. Ehlers (M. Lauridsen, Russell), 60. Olesen (Nicklas Jensen, Russell). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Ch. Holm (Švéd.) – Hautamäki (Fín.), Hynek (ČR), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.500 divákov.







Kanada: Binnington – Spurgeon, Sanheim, Dobson, Weegar, Montour, Matheson, Evans – Konecny, MacKinnon, O'Reilly – Foerster, Crosby, Celebrini – Johnson, Fantilli, Cuylle – Martone, Danault, Schenn



Dánsko: Dichow – Jensen Aabo, Bruggisser, M. Lauridsen, Lassen, O. Lauridsen, Koch, Nicholas Jensen – Ehlers, Fisker-Mölgaard, Olesen – Nicklas Jensen, Russell, Röndbjerg – Blichfeld, True, Aagaard – Bau Hansen, Wejse, Poulsen – From

Kanaďania začali vo vysokom tempe, no Dáni aj vďaka zákrokom Dichowa držali nerozhodný stav. Favorit sa nevedel presadiť cez defenzívu domáceho tímu, ktorý ubránil napriek veľkej kvalite súpera obe oslabenia v prvej tretine. Dichow potom zneškodnil aj šance O'Reillyho a MacKinnona. Pred prestávkou mal veľkú príležitosť domáci Poulsen, ale neuspel. Röndbjerg mohol na začiatku druhej časti otvoriť skóre, Binnington však chytil obe jeho strely. Dáni boli odvážnejší a aktívnejší oproti prvej 20-minútovke. V polovici duelu zahrozil opäť MacKinnon, no Dichow si poradil s jeho zakončením. Kanaďania zatlačili súpera, ale Crosby s Dobsonom nedokázali dostať puk do siete. Na druhej strane Röndbjerg prihral v prečíslení Ehlersovi, ktorý netrafil puk. Dáni sa už tešili po bekhendovom zakončení Poulsena, ale jeho spoluhráč mu prihral rukou. O chvíľu Ehlersovu strelu tečoval obranca Kanady a puk skončil na hornej žŕdke. V 43. minúte bol blízko gólu Wejse, Binnington zneškodnil veľkú šancu. Krátko na to na druhej strane udrel favorit, keď Crosby našiel voľného Sanheima, ktorý prekonal Dichowa. V polovici tretej tretiny mal ďalšiu „tutovku“ Wejse, Binnington vytiahol dôležitý zákrok. Tri minúty pred koncom tretej časti sa uvoľnil pred bránkou True, ale nedokázal vyrovnať. Dáni sa však dočkali dočkali gólu necelé dve minúty pred sirénou vďaka strele Ehlersa od modrej čiary. Domáci si išlo za víťazstvom a 43 sekúnd našiel Nicklas Jensen pre bránou voľného Olesena, ktorý prekonal Binningtona druhýkrát a ustáli aj tlak favorita.