Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Muž oklamal 76-ročnú seniorku a obral ju o pätnásťtisíc eur, hrozí mu osem rokov väzenia
Žena dostala telefonát, podľa ktorého mal jej syn pri dopravnej nehode zraziť šesťročného chlapca. Osem rokov väzenia hrozí 34-ročnému mužovi za podvod, pri ktorom pripravil 76-ročnú seniorku o ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Žena dostala telefonát, podľa ktorého mal jej syn pri dopravnej nehode zraziť šesťročného chlapca.
Osem rokov väzenia hrozí 34-ročnému mužovi za podvod, pri ktorom pripravil 76-ročnú seniorku o 15-tisíc eur. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, zatiaľ neznáma osoba vo štvrtok 23. apríla telefonicky kontaktovala 76-ročnú ženu na jej pevnej linke.
„Osoba v telefóne staršej dáme oznámila, že jej syn mal dopravnú nehodu, pri ktorej zrazil šesťročného chlapca a ten je v kritickom stave v nemocnici,“ uviedla Ligdayová.
Neznáma osoba navrhla, že ak žena zaplatí 34-tisíc eur a nikomu nič nepovie, tak syn neskončí vo väzení. Žena uviedla, že doma má len 15-tisíc eur. „Dohodli sa, že peniaze donesie na dohodnuté miesto, čo aj urobila. Peniaze vyzdvihol 34-ročný muž a z miesta odišiel preč, pričom bol policajnou hliadkou obmedzený na osobnej slobode,“ dodala policajná hovorkyňa.
Muž skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva a na muža spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ide o muža, ktorý sa majetkovej trestnej činnosti dopúšťa opakovane.
„Skutok bol spáchaný na chránenej osobe. Ak sa obvinenému mužovi vina pred súdom preukáže, hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov,“ dodala Ligdayová s tým, že prípadom sa intenzívne zaoberajú popradskí kriminalisti.
Zdroj: SITA.sk - Muž oklamal 76-ročnú seniorku a obral ju o pätnásťtisíc eur, hrozí mu osem rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
