Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Európsky trh zaplavujú lacné výrobky nespĺňajúce štandardy Únie, upozorňuje Beňová. Poslanci chcú konať
Európska únia čelí rastúcemu tlaku lacných dovozov z tretích krajín, ktoré podľa časti europoslancov deformujú hospodársku súťaž a oslabujú postavenie domácich výrobcov. Aj preto sa bude Európsky parlament na aktuálnom plenárnom zasadnutí zaoberať návrhmi na posilnenie ochranných mechanizmov.
27.4.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament sa bude na aktuálnom plenárnom zasadnutí zaoberať návrhmi na posilnenie ochranných mechanizmov.
Európska únia čelí rastúcemu tlaku lacných dovozov z tretích krajín, ktoré podľa časti europoslancov deformujú hospodársku súťaž a oslabujú postavenie domácich výrobcov. Aj preto sa bude Európsky parlament na aktuálnom plenárnom zasadnutí zaoberať návrhmi na posilnenie ochranných mechanizmov.
Europoslankyňa Monika Beňová upozorňuje, že dynamický rast elektronického obchodu vedie k zaplavovaniu európskeho trhu výrobkami, ktoré často nespĺňajú technické, bezpečnostné ani environmentálne štandardy platné v únii.
„Ich cieľom by malo byť posilnenie efektívnej ochrany spotrebiteľov, domácich výrobcov, ako aj pracovných miest,“ uviedla Beňová s tým, že európske firmy sa v takomto prostredí dostávajú do nevýhodnej pozície, keďže musia dodržiavať prísnejšie pravidlá. Riešením by podľa nej mohlo byť sprísnenie kontrol tovarov vstupujúcich na trh či rozvoj nástrojov na sledovanie ich pôvodu.
Zároveň však varuje pred nadmerným zvyšovaním administratívnej záťaže, ktorá by mohla brzdiť podnikateľské prostredie. Diskusia tak reflektuje širší problém globálnej konkurencie, v ktorej sa Európa snaží nájsť rovnováhu medzi otvorenosťou trhu a ochranou vlastných ekonomických záujmov.
„Obstáť v silnej globálnej konkurencii znamená, že nesmieme byť naivní a potrebujeme hľadať spôsoby ako účinne chrániť svoje hospodárske záujmy,“ dodala Beňová.
Zdroj: SITA.sk - Európsky trh zaplavujú lacné výrobky nespĺňajúce štandardy Únie, upozorňuje Beňová. Poslanci chcú konať © SITA Všetky práva vyhradené.
