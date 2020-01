N. Bödör na súde poprel výpoveď P. Tótha, sledovanie novinárov odmieta

O zadržaní páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka sa rozprávalo verejne v bratislavských kaviarňach a reštauráciách. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu to uviedol nitriansky podnikateľ Norbert Bödör v reakcii na otázku, odkiaľ vedel o pláne zadržať páchateľov, o čom vypovedal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Bödör však odmieta, že mal informácie z vyšetrovania vraždy a tvrdí, že Tóth pred súdom klamal.



Bödör zároveň potvrdil, že pozná bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róberta Krajmera, bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka, ako aj policajta Milana Mihálika. Toho minulý rok zadržala polícia pre lustrácie novinárov. Bödör, ktorý je rodina s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, priznal, že sa stretávajú približne raz za dva týždne. Pozná aj exministra vnútra za Smer-SD Roberta Kaliňáka. Rovnako aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, avšak odmieta, že by uňho niekedy niečo vybavoval.



Nitriansky podnikateľ na súde poprel, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na sledovaní a lustráciách novinárov. Stretnutia s exsiskárom Tóthom po vražde nepoprel. Tóth ho mal žiadať, aby pomohol obžalovanému Marianovi K. vo väzbe. Bödör nevedel prokurátorovi povedať, prečo žiadal Tóth pomoc práve od neho.

Počas jeho svedeckej výpovede požiadal právny zástupca poškodených Daniel Lipšic, aby sa čítala komunikácia obžalovaného Mariana K. cez aplikáciu Threema. Chcel s ňou Bödöra konfrontovať. Predsedníčka senátu Ružena Sabová to zatiaľ odmietla s odvolaním sa na zákonné predpoklady, a to poskytnutie prepisu a správy o získaní komunikácie. Postup senátu odmietol splnomocnenec Martiny Kušnírovej Roman Kvasnica bližšie komentovať, avšak dodal, že čo sa týka čítania Threemy, treba byť trpezlivý.



„Táto komunikácia potvrdzuje, že práve cez tohto svedka vykonával nezákonné lustrácie, snažil sa ovplyvňovať funkcionárov NAKA a takisto sa neúspešne snažil ovplyvňovať vedenie Úradu špeciálnej prokuratúry,“ reagoval Lipšic.

Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Ku vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je za vraždu už právoplatne odsúdený po schválení dohody o vine a treste. Ku samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.