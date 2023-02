Na festival Uprising 2023 prídu Steel Pulse, The Cimarons aj Asian Dub Foundation

Organizátori festivalu Uprising na bratislavských Zlatých pieskoch pridávajú do programu 16. ročníka ďalšie novinky. K už ohláseným menám ako Dizzee Rascal či Barrington Levy pribudli legendy Steel Pulse, The Cimarons a vrátia sa aj hviezdy britského undergroundu Asian Dub Foudation. Festival sa uskutoční 25. a 26. augusta.





Vystúpia Steel Pulse so spevákom Davidom Hindsom, jediná britská kapela, ktorá vyhrala Grammy za najlepší reggae album roku. "V roku 1980 sa kapela objavila v kultovom britskom filme Babylon o živote afrokaribskej komunity v Londýne," približuje festival zoskupenie s takmer 50-ročnou históriou.Ešte dlhšie sa na scéne pohybujú The Cimarons, vôbec prvá reggae kapela, ktorá vznikla v Spojenom kráľovstve (v roku 1967), sú aj európskymi priekopníkmi tohto žánru. "Spolupracovali s tými najväčšími ikonami jamajskej hudby ako Bob Marley, Jimmy Cliff, Toots and the Maytals, Ken Boothe, Lee Scratch Perry či Alton Ellis. Množstvo ich tvorby možno nájsť v archívoch Trojan Records," poznamenal Moravčík ku kapele, ktorá v Bratislave zahrá to najlepšie spolu s cover verziami early reggae a rocksteady klasík zo 60. a 70. rokov.Po 11 rokoch sa na Uprising vrátia hviezdy britského undergroundu Asian Dub Foundation. "Ich jedinečná kombinácia drsných jungle rytmov, dubových basových liniek, divokej gitary a rýchleho rapu z nich urobila jednu z najživelnejších kapiel na svete," uvádzajú organizátori k formácii, ktorá predstaví svoj najnovší album "Access Denied".Slovenskú premiéru bude mať na festivale francúzska úderka L'Entourloop a ich spojenie reggae a hiphopu, ktoré nazývajú "Banging Hip-Hop Inna Yardie Style". "Novú generáciu reggae interpretov zastúpia Stinging Ray z Číny či francúzski Junior Roy, George Palmer a General Huge, ktorí vystúpia na festivalovom Dub Clube po boku jedného z najznámejších a najaktívnejších európskych reggae producentov Irie Ites," avizujú organizátori.Zároveň potvrdili návrat zimnej edície festivalu Uprising. Uskutoční sa 17. marca v bratislavskom Edison Parku, kde vystúpi kultová francúzska reggae kapela Dub Inc. Sekundovať im budú domáci Medial Banana a Meowlau X Val.