Na kúpalisko už nebudete potrebovať rúško, hygiena ho však odporúča v niektorých prípadoch

16.6.2021 - Na kúpaliskách nebude od štvrtka 17. júna povinné nosenie rúška. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Daša Račková. Ako vysvetlia, doteraz to bolo potrebné vo vybraných situáciách, a to v závislosti od farby okresu či povahy priestoru.Podľa novej vyhlášky rúško nemusia mať návštevníci ani v interiéri či exteriéri prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness. ÚVZ SR však odporúča prekrytie horných dýchacích ciest na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, napríklad pri vstupe, v radách na občerstvenie či v priestoroch hygienických zariadení.Podľa COVID automatu je kapacita kúpalísk v bordovom okrese šesť návštevníkov a v červenom a ružovom okrese desať zákazníkov. Ak je kúpalisko v oranžovom okrese môže zaplniť najviac 30 percent svojej kapacity a ak v žltom, tak 50 percent kapacity kúpaliska. V zelenej fáze kapacitné obmedzenia pre kúpaliska nie sú.Akvaparky sú narozdiel od kúpalísk zatvorené nielen v čiernych okresoch, ale aj v bordových a červených. V ružových okresoch sa akvaparkom povoľuje jedna osoba na 15 m2 , no najviac desať návštevníkov. V okrese s oranžovou farbou môže akvapark zaplniť najviac 30 percent kapacity sektora alebo maximálne 500 návštevníkov.Pre okresy so žltou farbou platí, že zaplnených môže byť 50 percent kapacity alebo maximálne 500 návštevníkov. Aj okresy v monitoringu, teda v zelenej fáze, môžu mať zaplnených najviac 50 percent kapacity sektora alebo maximálne tisíc návštevníkov.V akvaparkoch tiež platí, že do interiérových prevádzok akvaparkov je vstup pre osoby staršie ako desať rokov možný len s negatívnym výsledkom testu. Preukázať sa môžu výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo výsledkom RT-PCR či LAMP testu nie starším ako 72 hodín. Ako uviedlo ÚVZ SR, test je možné nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní, no od prvej dávky musí uplynúť 21 dní. Návštevníci sa môžu preukázať aj potvrdením o prekonaní ochorenia, ktoré nie je staršie ako 180 dní.