Nadal vyhral desiatykrát turnaj v Ríme, vo finále zdolal Djokoviča

Španielsky tenista Rafael Nadal dosiahol jubilejný desiaty triumf na turnaji ATP v Ríme. V nedeľňajšom finále zdolal lídra svetového rebríčka Novaka Djokoviča zo Srbska v troch setoch 7:5, 1:6 a 6:3 za 2 hodiny a 49 minút.





Druhý nasadený Nadal zároveň vyrovnal rekord svojho finálového súpera v počte titulov z turnajov ATP Masters 1000, obaja ich majú na konte 36. Djokovičovi sa nepodarilo obhájiť vlaňajší triumf na podujatí Italian Open, stále vedie vo vzájomnej bilancii s Nadalom, no už len o jediný duel 29:28."Je to úžasné, túto trofej mám v rukách desiatykrát, niečo, čo sa ani nedá predstaviť. Pamätám si, ako som tu v Ríme prvýkrát zvíťazil v roku 2005 proti Guillermovi Coriovi, zápas trval päť hodín. Naozaj som veľmi chcel tento titul. Je jeden z najdôležitejších v mojej kariére. Aspoň desaťkrát som už vyhral v Monte Carlo, Barcelone i na Roland Garros a chcel som to dosiahnuť aj tu," uviedol tridsaťštyriročný Nadal."Neexistuje väčšia výzva, ako hrať vo finále proti Rafovi. Boli to tri hodiny vysokokvalitného tenisu. Som sklamaný, že som nevyhral, ale ak budem hrať tak ako včera a dnes, myslím, že mám dobrú šancu na Roland Garros," uviedol Djokovič, ktorý vyhral v Ríme päťkrát.Grand Slam v Paríži odštartuje 30. mája.



Rafael Nadal (Šp.-2) - Novak Djokovič (Srb.-1) 7:5, 1:6, 6:3