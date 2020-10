Nahrávajú Krajniak s Matovičom konšpirátorom? Experti spochybňujú dáta o počte nakazených s COVID-19

Takýto obraz prezentoval na tlačovej besede po nedeľnom zasadaní krízového štábu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rovnakým údajom tiež argumentoval premiér Igor Matovič, podľa ktorého dnes máme 200-krát vyššiu pravdepodobnosť, že stretneme infikovaného človeka než počas prvej vlny pandémie.

Náznaky komunitného šírenia?

Ak by bol tento odhad správny, tak by COVID-19 na Slovensku šírilo viac ako 3,5-percenta populácie. A keďže v karanténe je teraz s potvrdenou infekciou okolo 14 200 ľudí, po Slovensku by sa voľne pohybovalo viac ako 185-tisíc pozitívnych osôb.

Otázkou potom je, či by sme pri takom vysokom počte potenciálne infekčných ľudí v populácii už nemali hovoriť o komunitnom šírení nového koronavírusu.

Extrapolácia údajov z Oravy a Bardejova

Minister práce svoj odhad v pondelok pred novinármi vysvetlil extrapoláciou údajov o počte nakazených z Oravy a Bardejova na celé Slovensko. Podľa jeho slov išlo o informáciu, ktorá zaznela na rokovaní pandemickej komisie. Odborníci mali vychádzať z aktuálneho podielu pozitívne testovaných a predpokladaného násobku infikovaných v populácii.

„Ide o odhad počtu možných infikovaných osôb podľa v súčasnosti existujúcich percent potvrdených ochorení COVID-19 vo svete,“ doplnilo vo vyjadrení Ministerstvo zdravotníctva SR.

Denne bude pribúdať 2-tisíc infikovaných, odhaduje Matovič

Ako na pondelkovom tlačovom brífingu vysvetlil premiér, číslo vychádza z predpokladu, že bude tento týždeň na Slovensku denne pribúdať 2-tisíc pozitívne testovaných.

S počtom zachytených prípadov podľa neho stúpa tzv. positive rate, podiel pozitívne testovaných. Znamená to, že v populácii narastá počet infikovaných a teda aj tých, ktorí sa testovaniu vyhnú.

„Pri troch percentách ,positive rate‛ sa odhaduje, že skutočný počet pozitívnych je 6-krát väčší ako počet nájdených cez testy. Pri našich už plus-mínus 12 percentách positive rate-u je odhad, že to môže byť až 15-násobok toho, čo zistíme cez testy. Čiže 2-tisíc cez testy krát 15 je 30-tisíc a človek je približne sedem dní infekčný. To znamená 30-tisíc krát sedem je 210-tisíc,“ opísal Matovič.

Podľa matematika je to omyl

Portál vZdravotníctve.sk zaujímalo, čo si o tomto štatistickom odhade myslia odborníci. Oslovili sme preto matematika Richarda Kollára z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na Univerzite Komenského v Bratislave a zdravotníckeho analytika Martina Smatanu.

Ako prostredníctvom statusu na Facebooku upozornil docent Richard Kollár, pri výpočtoch zrejme došlo k omylu. Reálny počet infikovaných v populácii odhaduje na 30- až 45-tisíc.

„Som presvedčený, že číslo, ktoré komunikovali členovia vlády – 200-tisíc, je omyl a pravdepodobne len nesprávne extrapolovali informáciu, ktorú dostali. Je to nebezpečné, lebo také číslo by sa veľmi hodilo konšpiračnej scéne a podporilo ich argument, že všetky naše opatrenia sú zbytočné. Tento omyl odporúčam čo najskôr opraviť, prípadne jasne komunikovať, že nejde o počet infikovaných dnes, ale o ich možný počet v budúcnosti,“ povedal pre portál vZdravotníctve expert na dynamické matematické modelovanie.

Šermujeme číslami, ktoré nedávajú zmysel

Postup, akým sa dopracoval k svojmu odhadu, matematik detailne opísal na sociálnej sieti. Dodal, že „na jar sme sa s prvou verziou správy IZP veľmi popálili a za pol roka sme sa nič nenaučili. Opäť šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiaden zmysel“.

Podľa Kollára by boli pri počte 200-tisíc nakazených údaje o počte obetí a hospitalizovaných porovnateľné s miernou chrípkou. Dnes však vieme, že to tak nie je a aj preto musí byť počet infikovaných v populácii výrazne nižší. „Tentokrát šíria konšpiračné správy priamo na tlačovke členovia vlády. Takto ,hnusobu‛ neporazíme,“ komentoval na Facebooku matematik.

Tri spôsoby, ako odhadnúť počet infikovaných

Podľa bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martina Smatanu sa možno vláda snažila verejnosti adresovať varovanie o tom, čo nás čaká, ak nebudeme zodpovední.

Počet infikovaných v populácii sa dá odhadnúť viacerými spôsobmi, ani jednou z metód však nedocielime taký vysoký výsledok, spresnil expert na zdravotnícke analýzy.

Prvou možnosťou sú zložité epidemiologické modely, ktoré však aktuálne ministerstvo zdravotníctva nerobí a SAV podľa neho nedostala APVV grant, aby v modelovaní pokračovala.

Druhou je porovnávanie údajov s inými krajinami a následnou hrubou aproximáciou čísel. „Ide o krčmové porovnania a ani neviem, s akou krajinou by sa to porovnávalo, aby sme dosiahli 200 000 nakazených, keď jedna z najhorších – Česko, má 62 170 pozitívnych (pozn. red.: počet aktívnych prípadov), ale cca 2-krát takú populáciu, čiže to vychádza na cca 31-tisíc infikovaných u nás,“ ozrejmil.

Maximálne 50-tisíc nakazených, tvrdí analytik

Treťou možnosťou je dopočítanie infikovaných na základe porovnania našich pozitívnych, asymptomatických, hospitalizovaných, zomretých a čísel zo zahraničných štúdií.

„Čiže, ak nám napríklad vychádzalo, že v septembri bolo 45 percent pozitívnych asymptomatických a veľká štúdia z University College London (UCL) na vzorke 300 000 testov tvrdí, že až 84 percent je asymptomatických, tak po zarátaní počtu testov a ich pozitivity si vieme dopočítať rozptyly, kde sa asi nachádzame (v prípade, že sa u nás správa vírus štandardne). Ak sa s týmto pohráme, tak podľa toho, čo k čomu porovnávame, vychádza, že máme niekde od 25- do 50-tisíc nakazených (pri extrémne pesimistických odhadoch),“ uzavrel Smatana.





